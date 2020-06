W niedzielę rano miał prawie trzy promile!

​Policjanci zatrzymali 28-letniego kierowcę VW, który próbował uniknąć kontroli drogowej. Okazało się, że mężczyzna ma w organizmie niemal 3 promile alkoholu, nie posiada za to prawa jazdy.

Do zdarzenia doszło w niedzielę około godz. 10:30 w Białej Podlaskiej. Policjanci Zespołu Patrolowo-Interwencyjnego zauważyli VW-na, którego zarówno kierowca jak też pasażer nie stosowali się do obowiązku używania pasów bezpieczeństwa podczas jazdy. Podejrzenia wzbudzał też sposób jazdy kierowcy.

Kiedy mundurowi zrównali się z pojazdem dali kierowcy sygnał do zatrzymania. Mężczyzna nie stosował się jednak do wskazówek. Na widok radiowozu z pasa do skrętu w lewo kierowca VW pojechał prosto, próbując uniknąć kontroli.

Policjanci natychmiast ruszyli za kierowcą. Ten nie reagował na sygnały świetlne i dźwiękowe, cały czas zwiększając prędkość. Wreszcie policjanci zablokowali VW uniemożliwiając mu dalszą jazdę.

Za kierownicą pojazdu siedział 28-letni mieszkaniec gm. Hanna. Mężczyzna był nietrzeźwy. Badanie wykonane przez mundurowych potwierdziło niemal 3 promile alkoholu w jego organizmie. Dodatkowo "amator jazdy na podwójnym gazie" nie posiadał uprawnień do kierowania, gdyż jak oświadczył zostały mu zatrzymane kilka lat wcześniej. Potwierdziła to policyjna baza danych.

O dalszym losie mężczyzny zadecyduje sąd. Zgodnie z obowiązującymi przepisami grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna odpowie również za popełnione wykroczenia.