Tragiczny wypadek młodych ludzi. Kierowca był pijany

​19-letni pasażer poniósł śmierć, po tym jak samochód daewoo, którym jechał, wypadł z drogi w miejscowości Andrzejów, niedaleko Janowa Lubelskiego (Lubelskie). Kierowca samochodu był nietrzeźwy - poinformowała we wtorek policja.

19-latkowi grozić będzie do 12 lat więzienia

Do wypadku doszło w nocy z poniedziałku na wtorek, na lokalnej drodze w Andrzejowie, w powiecie janowskim. Według wstępnych ustaleń policji samochód daewoo, którym jechały trzy młode osoby, na prostym odcinku drogi wpadł do rowu i uderzył w mostek prowadzący do posesji.

"Na miejscu w wyniku poniesionych obrażeń zginął 19-letni pasażer, który wypadł z samochodu. Z obrażeniami do szpitala trafiła 20-letnia pasażerka" - podała w komunikacie rzeczniczka komendy policji w Janowie Lubelskiem, aspirant sztabowy Faustyna Łazur.



Kierujący pojazdem 19-latek nie odniósł obrażeń. Był nietrzeźwy, w organizmie miał ponad promil alkoholu. Mężczyzna został zatrzymany.



Policjanci ustalają szczegółowe okoliczności tego wypadku.

Za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelny, pod wpływem alkoholu, grozi do 12 lat więzienia.