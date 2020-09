Tragedia. 19-latek po pijanemu potrącił nastolatkę

Nawet 12 lat więzienia może grozić 19-letniemu kierowcy, który w miniony weekend w Godowie w powiecie wodzisławskim wjechał na chodnik i potrącił 15-latkę. Sprawca uciekł z miejsca wypadku, nie udzielając pomocy, był pijany. Nastolatka walczy o życie w szpitalu.

Informację o przestawionych młodemu mężczyźnie zarzutach i aresztowaniu podejrzanego przekazała we wtorek śląska policja.



Do wypadku doszło w sobotę wieczorem w Godowie na ul. Powstańców Śląskich. Jadący z nadmierną prędkością kierowca skody octavii stracił panowanie nad pojazdem, auto wjechało na chodnik i potrąciło 15-letnią mieszkankę powiatu wodzisławskiego, wsiadającą w tym samym czasie do zaparkowanego na poboczu pojazdu.



"Kierowca kontynuował jazdę, uciekając z miejsca zdarzenia i nie udzielając pomocy potrąconej nastolatce. Następnie kierujący porzucił samochód przy ul. 1 Maja w Godowie i pieszo oddalił się do miejsca, w którym próbował się ukryć" - opisywała wodzisławska policja.



Na miejsce wypadku jako pierwsi dotarli policjanci z posterunku w Gołkowicach, udzielili oni pierwszej pomocy dziewczynie, która niedługo później została zabrana do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Stan rannej lekarze oceniają jako bardzo ciężki.

Mundurowi szybko schwytali sprawcę wypadku. Do miejsca, w którym się ukrywał doprowadził ich policyjny pies. Podczas badania alkomatem okazało się, że 19-latek ma ponad 2 promile alkoholu w organizmie.



W poniedziałek sprawca wypadku usłyszał prokuratorskie zarzuty, przyznał się do winy. We wtorek sąd uwzględnił wniosek o aresztowanie podejrzanego na trzy miesiące. Mężczyzna odpowie za spowodowanie wypadku w stanie nietrzeźwości, nieudzielenie pomocy oraz spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, za co grozi do 12 lat więzienia.