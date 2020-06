Siedem osób w Oplu Corsa. Kierowca pijany

​Policja zatrzymała siedmioro nastolatków, którzy jechali oplem corsą. Kierowca i trzech pasażerów było pod wpływem alkoholu.

Oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku Karina Kamińska powiedziała we wtorek, że patrol policji zauważył przepełniony samochód osobowy jadący w nocy ul. Marynarki Polskiej.

"Funkcjonariusze zatrzymali pojazd do kontroli" - powiedziała Kamińska.



W jej trakcie okazało się, że autem kieruje 17-latek, który nie ma prawa jazdy. Chłopak zachowywał się nerwowo i czuć było od niego alkohol. Nastolatek wydmuchał ponad promil.



W oplu, prócz niego, siedziało sześciu pasażerów: trzech chłopaków i dwie dziewczyny. Wszyscy mieli od 13 do 19 lat. Wg. policji, trzy osoby były nietrzeźwe.



Jak ustalili funkcjonariusze, alkohol kupił kolegom dziewiętnastolatek. On też miał w posiadaniu samochód. O zarzutach wobec 19-latka zdecyduje prokurator.



Materiały ws. nieletnich zostały przekazane do sądu rodzinnego.