Podczas ucieczki próbował potrącić policjanta

Policjanci z Nowej Soli (Lubuskie) zatrzymali po pościgu 28-latka, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej, chciał potrącić policjanta, nie miał uprawnień do kierowania i był pijany - poinformowała w środę Justyna Sęczkowska z Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli.

Podczas próby ucieczki kierowca próbował potrącić policjanta

"Mężczyzna usłyszał zarzuty czynnej napaści na policjanta, kierowania pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości oraz niezatrzymania się do policyjnej kontroli. Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności" - dodała policjantka.

Do pościgu doszło w poniedziałek (26 kwietnia br.). Policjanci zostali tego dnia wezwani do jednej z miejscowości pow. nowosolskiego, gdzie ktoś wtargnął do jednego z domów. Dojeżdżając pod wskazany adres zauważyli, jak na widok ich radiowozu mężczyzna wybiega z posesji i wsiada do samochodu.

Funkcjonariusze włączyli sygnały świetlne i dźwiękowe, by zatrzymać go do kontroli drogowej, ale ten zaczął uciekać w kierunku lasu. Policjanci prowadzili za nim pościg drogą szutrową, lecz kierowca seata, pomimo sygnałów, nadal się nie zatrzymywał.

Kiedy auta z uwagi na stan szutrowej drogi zwolniły, jeden z policjantów wyskoczył z radiowozu, podbiegł do kierującego seatem i w trakcie jazdy próbował otworzyć drzwi od jego pojazdu. Te jednak były zamknięte.

"Wtedy policjant próbował wybić szybę pałką. Mężczyzna nadal nie reagował na wydane mu polecenia do zatrzymania się, przyspieszał i nadal uciekał, próbując przy tym potrącić policjanta. Temu jednak udało się w końcu wybić szybę i otworzyć drzwi. Wówczas z pomocą przyszedł mu kolega i obezwładnili kierującego seatem" - zrelacjonowała Sęczkowska.

Podczas legitymowania mężczyzny okazało się, że nie powinien wsiadać za kierownicę, gdyż nie ma on uprawnień do kierowania. Ponadto był pijany - miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie.



