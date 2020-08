Nocny pościg za drogowym piratem. Padły strzały

​Policjanci zatrzymali 34-letniego kierującego renault, który chciał uniknąć kontroli drogowej. Mężczyzna podczas ucieczki popełnił szereg wykroczeń m.in. przekraczał prędkość, jechał bez włączonych świateł i uszkodził policyjny radiowóz. Trafił do aresztu.

​

W poniedziałek około godz. 23.30 na ul. Jana Pawła II w Krośnie, policjanci podjęli próbę zatrzymania do kontroli osobowe renault, którego kierujący przekroczył dopuszczalną prędkość. Kierowca nie zatrzymał się, przyspieszył i zaczął uciekać.

Policjanci ruszyli za nim w pościg. Kierujący pędził ulicami miasta, a następnie drogą krajową nr 28 w kierunku Rymanowa. Lekceważył przepisy ruchu drogowego, uszkodził radiowóz, przekraczał prędkość, jechał bez włączonych świateł, ignorował sygnały świetlne i dźwiękowe nakazujące zatrzymanie się.

Po kolizji z radiowozem, porzucił kierowany przez siebie samochód i uciekał pieszo. Policjanci oddali strzały ostrzegawcze w powietrze. Chwilę później mężczyzna został zatrzymany na jednej z ulic w Rymanowie Zdroju.

​

Kierujący renaultem to 34-letni mieszkaniec Krosna. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Krośnianin odmówił poddania się badaniu na stan trzeźwości, w związku z czym pobrano mu krew do analizy na zawartość alkoholu i środków odurzających. Pasażerką renaulta była 29-letnia kobieta. W zdarzeniu nikt nie odniósł poważnych obrażeń.

Prowadzone postępowanie pozwoli wyjaśnić szczegółowe okoliczności tego zdarzenia.