Nastolatkowie uciekali przed policją

​Policjanci prowadzili pościg za dwoma nastolatkami uciekającymi na motorowerze. Pomimo wydania przez policjantów przy użyciu sygnałów świetlnych i dźwiękowych polecenia zatrzymania się do kontroli drogowej, kierujący skuterem 17 - latek zignorował polecenie i podjął próbę ucieczki.

Zdjęcie Nastolatkowie próbowali uciekać tym skuterem /

Minionej nocy policjanci z Ogniwa Patrolowo - Interwencyjnego z buskiej komendy pełnili służbę na terenie miasta. Przed północą w okolicy buskiego stadionu miejskiego zauważyli kierującego motorowerem, który przewoził pasażera. Tor jazdy jednośladu mógł świadczyć o tym, że pojazdem porusza się nietrzeźwy kierujący.

Reklama

Policjanci postanowili to sprawdzić i zatrzymać motorowerzystę do kontroli. Mundurowi za pomocą sygnałów świetlnych oraz dźwiękowych wydali polecenie do zatrzymania skutera. Motorowerzysta zamiast zatrzymać się, zignorował polecenia i kontynuował jazdę wąskimi osiedlowymi uliczkami.

Kiedy zorientował się, że ucieczka na jednośladzie nie przyniesie zamierzonego skutku, kierujący i pasażer porzucili jednoślad i kontynuowali ucieczkę pieszo. Po chwili obaj uciekinierzy zostali zatrzymani. Byli to dwaj 17-latkowie mieszkańcy gminy Busko - Zdrój.

Po badaniu stanu trzeźwości wyjaśniła się jedna z przyczyn próby ucieczki przed policjantami. Kierujący miał w organizmie ponad 2,20 promila, natomiast pasażer ponad 1,30 promila alkoholu. Drugą z możliwych przyczyn takiego zachowania kierującego mógł być fakt, że nie posiada on uprawnień do kierowania. Nastolatkowie po wykonaniu z nimi czynności zostali przekazani pod opiekę rodziców.

Każdy przypadek niezatrzymania się do kontroli drogowej jest przestępstwem. Kierującemu, który podejmuje próbę ucieczki przed policjantami grozi od 3 miesięcy nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

To nie koniec kłopotów 17-latków. Policjanci powiadomią także sąd rodzinny o ich zachowaniu. Spożywanie alkoholu może świadczyć o przejawach demoralizacji. Sprawdzą, czy właściciel motoroweru zezwolił na kierowanie nim pomimo tego, że kierujący nie posiadał prawa jazdy.