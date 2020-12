Kompletnie pijany wjechał autem do rzeki

Kierowca o własnych siłach wydostał się z prawie całkowicie zalanego wodą samochodu i uciekł. Został zatrzymany przez policjantów kilkadziesiąt minut później.

Zdjęcie /Policja

W świąteczną noc 25 grudnia po godzinie 1:00 policjanci zostali powiadomieni, że w pobliżu miejscowości Henrykowice do płynącej nieopodal rzeki wpadł samochód. Na miejscu zastali do połowy zanurzonego w wodzie Forda Focusa. Policjanci sprawdzili pojazd i okolicę - nigdzie nie było kierowcy ani innych osób. Samochód został wyciągnięty z rzeki przez wezwanych na miejsce strażaków. W tym czasie Funkcjonariusze ustalili personalia właściciela auta i rozpoczęły się poszukiwania go.

Po kilkudziesięciu minutach w pobliskiej wiosce policjanci zatrzymali mężczyznę, który okazał się być kierowcą Forda. 21-latek był nietrzeźwy - w jego organizmie stwierdzono ponad 2,4 promila alkoholu. Ponadto okazało się, że ma on orzeczony przez sąd zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. W związku z tym do czasu wyjaśnienia okoliczności sprawy, mężczyzna został zatrzymany w policyjnym areszcie. Ford, którym poruszał się nieodpowiedzialny kierowca, po wydobyciu z wody, trafił na parking strzeżony.

Zdjęcie / Policja

Mężczyzna usłyszał już zarzut popełnienia przestępstwa drogowego. Sprawa znajdzie swój finał w milickim sądzie. Za naruszenie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności, natomiast za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości - nawet do 2 lat więzienia. Dodatkowo sąd obligatoryjnie orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju na okres nie krótszy niż 3 lata oraz orzeka świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości co najmniej 5 tys. złotych. Świadczenie pieniężne może być orzeczone przez sąd nawet do kwoty 60 tys. złotych.

