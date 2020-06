Kompletnie pijany wiózł czworo dzieci. A to nie wszystko!

​Policjanci z Wejherowa zatrzymali pijanego 33-latka, który wiózł samochodem czworo swoich dzieci. Mężczyzna dodatkowo nie miał uprawnień do prowadzenia pojazdów - podała we wtorek wejherowska policja.

Oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie Anetta Potrykus powiedziała PAP we wtorek, że zatrzymany mężczyzna miał w organizmie półtora promila alkoholu.

Policjanci zatrzymali chryslera do kontroli Bolszewie pod Wejherowem.



"33-latek w samochodzie przewoził czworo dzieci. Najmłodsze miało rok, a najstarsze 11 lat. Tylko jedno siedziało w foteliku" - powiedziała PAP Potrykus.



Dodatkowo w trakcie kontroli okazało się, że mężczyzna nie ma uprawnień do prowadzenia pojazdów, a samochód, którym jechał nie miał badań technicznych.



O zatrzymaniu mężczyzny z dziećmi został powiadomiony sąd rodzinny. Za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości 33-latkowi grozi do 2 lat więzienia.