Kompletnie pijany wiózł 3-letnie dziecko. Bez pasów i fotelika

Policjanci zatrzymali nietrzeźwego kierującego, który wiózł samochodem 3-letnią dziewczynkę. Dziecko podróżowało bez pasów i fotelika.

Zdjęcie Zaczęło się od przekroczenia prędkości /

W poniedziałek wieczorem policjanci ruchu drogowego pełnili służbę nieoznakowanym radiowozem wyposażonym w wideorejestrator. W Busku - Zdroju na ulicy Wojska Polskiego zarejestrowali wykroczenie polegające na przekroczeniu dopuszczalnej prędkości o 36 km/h. Natychmiast pojazd zatrzymali do kontroli.



Szybko okazało się, że przekroczenie prędkości to najmniejszy problem 36-letniego kierowcy hyundaia. Kierowca okazał się całkowicie pijany, badanie trzeźwości wykazało w jego organizmie 2,4 promila alkoholu. Co gorsza, mężczyzna wiózł na przednim siedzeniu 3-letnią dziewczynkę, która nie siedziała z foteliku i nie była zapięta pasami.

Na miejsce wezwano matkę, której przekazano dziecko. Nieodpowiedzialny ojciec stanie przed sądem.

Za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości kodeks karny przewiduje karę do 2 lat pozbawienia wolności, wysoką grzywnę oraz zakaz prowadzenia pojazdów. Sąd Rodzinny i Nieletnich zajmie się także sprawowaniem opieki nad dzieckiem przez nietrzeźwego ojca.