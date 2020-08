Kompletnie pijany kierowca z dożywotnim zakazem prowadzenia

Przykład tego kierowcy tylko udowadnia, że na niektórych nie działają żadne sankcje i jeśli tylko pozostają na wolności, będą jeździć pod wpływem alkoholu.

Zdjęcie /Piotr Jędzura /Reporter

Funkcjonariusze Nowej Rudy zatrzymali do kontroli drogowej 40-letniego mężczyznę, którego zachowanie na drodze mogło wskazywać na to, że jest mocno nietrzeźwy. Policjanci podczas rozmowy z kierującym od razu wyczuli od niego silną woń alkoholu. Badanie alkomatem tylko potwierdziło ich przypuszczenia - mężczyzna miał w organizmie ponad 3 promile alkoholu!

Po sprawdzeniu zatrzymanego w policyjnych bazach danych okazało się, że mieszkaniec powiatu kłodzkiego ma orzeczony przez sąd dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Teraz 40-latek za swoje skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie odpowie ponownie przed sądem.

Za przestępstwo kierowania pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości grozi grzywna, ograniczenie wolności lub kara pozbawienia wolności do 2 lat. Natomiast jeżeli nietrzeźwy kierujący był już wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego po alkoholu lub kierował samochodem w stanie nietrzeźwości podczas obowiązywania go zakazu prowadzenia pojazdów, zagrożenie karą za to przestępstwo jest zwiększone i może wynieść nawet 5 lat pozbawienia wolności.