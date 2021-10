Chorzów. Skuteczny pościg za pijanym kierowcą

Do zdarzenia doszło w poniedziałek w Chorzowie, gdzie policjanci z chorzowskiej drogówki prowadzili masowe kontrole trzeźwości. Gdy na ulicy Maciejkowickiej chcieli skontrolować kierowcę Peugeota, ten najpierw zwolnił, a następnie ominął policjantów i odjechał.

Policjanci podjęli pościg, stosowana informacja - za pośrednictwem dyżurnego - trafiła też do wszystkich policjantów zarówno w Chorzowie, jak i w miastach ościennych.



Kierowca Peugeota nie reagował na sygnały świetlne i dźwiękowe, a uciekając, łamał przepisy ruch drogowego. Po drodze uszkodził samochód kierującego, który słysząc sygnały dźwiękowe radiowozu, zjechał na pobocze i się zatrzymał.



Uciekinier był tak zdeterminowany, że gdy w Bytomiu tamtejsi policjanci zajechali mu drogę, a goniący go chorzowscy mundurowi zablokowali mu możliwość ucieczki, uderzył w policyjny radiowóz.



Dopiero wówczas policjanci podbiegli do pojazdu i obezwładnili kierowcę. Okazało się, że 69-latek jest nietrzeźwy. Badanie wykazało u niego ponad promil alkoholu w wydychanym powietrzu.



Mężczyzna został zatrzymany i noc spędził w policyjnym areszcie.



Niezatrzymanie się do kontroli drogowej od 2017 roku jest przestępstwem, za które można trafić "za kraty" nawet na 5 lat. Kierowca nie uniknie również odpowiedzialności za wykroczenia, których dopuścił się podczas ucieczki.

