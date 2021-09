Beata K. zabrała głos. Pierwszy raz od wpadki po pijanemu

Wokalistka zespołu Bajm prowadziła kompletnie pijana

"Kochani, przepraszam wszystkich. Wiem, że Was zawiodłam. Z całego serca żałuję tego, co się wczoraj wydarzyło. Bardzo się tego wstydzę. Wiem, że muszę ponieść konsekwencje tego, co się stało. Jestem na to gotowa. " - możemy przeczytać w krótkim wpisie na Facebooku artyski.

Przypomnijmy, że do zdarzenia doszło w środę wieczorem na warszawskim Mokotowie. Beata P. (nazwisko po mężu, publicznie znana jako Beata K.) prowadziłą swoje BMW. Jechała al. Niepodległości od Piaseczna w kierunku Mokotowa.



Według nieoficjalnych informacji, 61-letnia wokalistka zespołu Bajm miała jechać od krawężnika do krawężnika "zygzakiem". Zauważył to jeden z kierowców, który powiadomił policję oraz zablokował BMW na skrzyżowaniu al. Niepodległości z ul. Batorego.

Jak poinformował rzecznik mokotowskiej policji podkom. Robert Koniuszy, 61-latka została przebadana alkomatem. "Badanie wykazało dwa promile alkoholu w organizmie" - podał policjant.



Kobiecie zatrzymano prawo jazdy, samochód został przekazany trzeźwej osobie wskazanej, a wokalistkę zwolniono do domu. W czwartek, po wytrzeźwieniu, zgłosiła się na policję, gdzie usłyszała zarzuty prowadzenia w stanie nietrzeźwości. Jest to przestępstwo, za ten czyn może grozić do dwóch lat więzienia. Kobieta musi się również liczyć z zapłatą świadczenia na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w kwocie nie mniejszej niż 5 tysięcy złotych, a także orzeczeniem przez sąd zakazu kierowania pojazdami na minimum 3 lata.



Artystka nie odpowiedziała na pytanie, czy przyznaje się do winy i odmówiła składania zeznań.







