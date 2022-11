Złodziej jak z gangu Olsena. Policjantom zostawił swój adres zamieszkania

Do zdarzenia doszło w Krakowie. Oficer dyżurny krakowskiej komendy miejskiej policji odebrał zgłoszenie, że na jednej ze stacji benzynowych w rejonie Ruczaju kierujący pojazdem marki Fiat po zatankowaniu paliwa odjechał, nie płacąc.

W pościg za złodziejem ruszyła właścicielka stacji, jednak złodziej, widząc, że kobieta próbuje go zatrzymać, skręcił gwałtownie, powodując kolizję z innym pojazdemu, po czym odjechał. Kilka ulic dalej porzucił uszkodzony samochód i uciekł pieszo.

Policjanci zabezpieczyli porzucony samochód, który jak się okazało, nie posiadał ważnych badań technicznych. Ustalenie personaliów mężczyzny okazało się ułatwione, gdyż zostawił on w pojeździe... portfel z dowodem osobistym. Jeszcze tego samego dnia, policjanci pojechali do Skawiny, gdzie w miejscu zamieszkania zatrzymali uciekiniera.

Badanie trzeźwości wykazało ponad 1.5 promila alkoholu w jego organizmie. 29-latek został przewieziony do krakowskiego komisariatu, gdzie ustalono, że mężczyzna w sumie dokonał kradzieży paliwa na dwóch stacjach benzynowych na terenie Ruczaju. Właściciele wycenili straty na blisko tysiąc pięćset złotych.

Ponadto mężczyzna, wsiadając za kierownicę pojazdu, nie zastosował się do wyroku sądowego zakazującego mu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Dodatkowo 29-latek przyznał się, że w trakcie prowadzania auta był nietrzeźwy. W tej kwestii przeprowadzone zostaną badania retrospektywne, które pomogą ustalić, czy rzeczywiście tak było.

29-latek usłyszał już zarzuty kradzieży oraz naruszenia zakazu sądowego, za co grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności. Wymiar kary może być jednak wyższy, gdyż mężczyzna działał w warunkach recydywy.

Ponadto odpowie on również za spowodowanie kolizji drogowej oraz poruszanie się pojazdem bez ważnych badań technicznych. Dodatkowo, jeśli badania retrospektywne potwierdzą, że 29-latek prowadził samochód w stanie nietrzeźwości, odpowie on również za to przestępstwo.