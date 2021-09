Jakie samochody są najczęściej kradzione w poszczególnych krajach Europy?

We Włoszech przez ostatnie 10 lat skradziono aż 1 mln pojazdów. W Wielkiej Brytanii w 2019 roku do właścicieli wróciło jedynie 28 proc. skradzionych samochodów.



Chcąc porównać skalę przestępczości samochodowej w różnych krajach najlepiej bazować na danych opracowanych przez Eurostat. Jego najnowsze zestawienie dotyczące kradzieży samochodów pochodzi z 2019 roku i dotycz przestępstw z lat 2015-2017. Dzięki zestawieniu liczby kradzieży na 100 tys. mieszkańców danego kraju możemy porównać skalę tego zjawiska między poszczególnymi państwami.



Zdjęcie Gdzie w Europie kradzionych jest najwięcej samochodów? /

Z danych wynika, że do największej liczby kradzieży na 100 tys. mieszkańców dochodzi w Luksemburgu. To bardzo bogaty kraj o niewielkiej liczbie ludności (613 894), więc samych kradzieży jest niewiele, ale dotykają większej części społeczeństwa. Na kolejnych miejscach w zestawieniu znalazły się: Grecja, Włochy, Szwecja, Francja i Czechy. A jak sytuacja na pięciu największych motoryzacyjnych rynkach Starego Kontynentu?



Niemcy



Zestawienie najczęściej kradziony aut u naszego zachodniego sąsiada dotyczy wyłącznie ubezpieczonych samochodów. Z danych GDV (Stowarzyszenie Niemieckiej Branży Ubezpieczeniowej) wynika, ze w 2019 roku liczba kradzieży ubezpieczonych samochodów spadła o 5 proc. do 14 229. Auta, których marek były najczęściej celem złodziei?



W Niemczech najwięcej skradziono Volkswagenów. Co jest jednak ważne, wszystkie 5 marek zanotowało spadek liczby kradzieży względem 2019 roku. Największy dotyczy samochodów BMW (włącznie z Mini), w których przypadku spadek wyniósł aż 20,1 proc! Jednak w zestawieniu największego ryzyka kradzieży czołowe lokaty zajmują inne marki. Dlaczego? Te wymienione wyżej są najpopularniejszymi markami w Niemczech, więc po kraju jeździ ich najwięcej.



Przyjrzyjmy się więc Top 5 najczęściej kradzionych aut na 1000 ubezpieczonych pojazdów:



Zdjęcie Najczęściej kradzione marki pojazdów w Niemczech /

Tylko Mazda pojawia się ponownie w tym zestawieniu. W ich przypadku, jeśli wiek pojazdu na to pozwala, zaleca się im kupno AC, które chroni od kradzieży.



Francja

Zdjęcie Najczęściej kradzione marki pojazdów we Francji /

Podobnie jak w przypadku zestawienia z Niemiec, również to dotyczy kradzieży ubezpieczonych pojazdów. Francuskie zestawienie opiera się na danych otrzymanych od 14 firm ubezpieczeniowych oraz banków - obejmuje ponad 20 milionów pojazdów.



Wielka Brytania

W Wielkiej Brytanii skradziono w 2020 roku ponad 94 tys. samochodów, z czego większości nie odzyskano (w 2019 roku do właścicieli wróciło jedynie 28 proc. skradzionych aut). Na liście najczęściej kradzionych modeli znalazło się:



Zdjęcie Najczęściej kradzione marki pojazdów w Wielkiej Brytanii /

Pierwsze miejsce Forda nie powinno dziwić, ponieważ model Fiesta jest najpopularniejszym autem na Wyspach. W 2020 roku sprzedano około 50 tys. egzemplarzy tego samochodu. Wysokie miejsca zajęły popularne w Wielkiej Brytanii: BMW, Land Rovery i Mercedesy.



Włochy



Przez ostatnie 10 lat skradziono we Włoszech ponad 1 mln pojazdów! Warto podkreślić, że zdecydowana większość skradzionych aut we Włoszech to małe samochody miejskie Fiata, co będzie widoczne w zestawieniu modeli (patrz niżej).



Hiszpania

Podobnie jak w wymienionych wyżej krajach (poza Wielką Brytanią) najczęściej kradzione są samochody rodzimych marek. W Hiszpanii w zestawieniu znalazły się dwa Seaty (na pierwszym i siódmym miejscu). Popularne są też Citroeny i Volkswageny - modele obu marek dwukrotnie znalazły się w zestawieniu.

Najczęściej kradzione modele samochodów w Europie

W każdym z pięciu największych rynków motoryzacyjnych popularne są inne modele samochodów - zazwyczaj są to pojazdy rodzimych marek, które - jak w Polsce - stanowią źródło części zamiennych. Przyjrzyjmy się, jak to wygląda w poszczególnych krajach:



Niemcy

Zdjęcie Najczęściej kradzione modele pojazdów w Niemczech /

W Niemczech największe obawy o bezpieczeństwo swoich samochodów muszą odczuwać właściciele BMW X6 i Land Roverów Velar. Na 1000 ubezpieczonych aut ponad 10 jest kradzionych!

Francja

Zdjęcie Najczęściej kradzione modele samochodów we Francji /



Większość modeli, która padła łupem złodziei w 2020 roku, była rodzimej produkcji. Na czele zestawienia, z dużym wskaźnikiem kradzieży, znalazły się: DS 7 Crossback oraz Renault Megane RS. Samochody Renault są częstym celem złodziei we Francji.

Wielka Brytania



Zdjęcie Najczęściej kradzione modele samochodów w Wielkiej Brytanii /

Pierwsze miejsce Forda Fiesty nie powinno dziwić - to najczęściej kupowany model samochodu w Wielkiej Brytanii. Policja zanotowała w 2020 roku także dużą liczbę kradzieży Range Roverów, Volkswagenów Golfów, Fordów Focusów oraz BMW Serii 3.



Włochy



Zdjęcie Najczęściej kradzione modele samochodów we Włoszech /

Z zestawienia najczęściej kradzionych samochodów we Włoszech wynika, że złodzieje w tym kraju kochają małe miejskie autka. Tylko w 2020 roku zgłoszono prawie 7 500 kradzieży Fiata Pandy i blisko 7 000 Fiata 500!



Hiszpania



W Hiszpanii najczęściej kradziony jest rodzimy Seat Ibiza. Wysokie miejsca na tej niechlubnej liście zajęły także francuskie modele samochodów. Pierwsza piątka prezentuje się następująco: 1. Seat Ibiza, 2. Peugeot 206, 3. Citroen Xsara, 4. Renault Megane, 5. Volkswagen Golf.

Mubi.pl/Interia.pl



