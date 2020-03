Dacia Spring. Pierwsza elektryczna!

Dacia dołącza do producentów, którzy będą mieli w ofercie samochody elektryczne. Pierwszy model o napędzie bateryjnym będzie nazywał się Spring i trafi do sprzedaży w przyszłym roku.

Francuzi (Dacia należy do Renault) pokazali już prototyp tego pojazdu. Dacia Spring to niewielki miejski samochód o czteroosobowym wnętrzu i pięciodrzwiowym, podniesionym nadwoziu.



Na razie nie znamy rozwiązań technicznych, wiadomo jednak, że Spring ma mieć 200 km zasięgu (wg normy WLTP). W praktyce będzie to mniej (może około 150 km), ale powinno w pełni wystarczyć, zakładając miejskie przeznaczenie samochodu.

Dacia w komunikacie podkreśla, że atutem samochodu, podobnie jak w przypadku spalinowych aut tej marki, będzie przystępna cena.



Producent zakłada, ze Dacia Spring będzie chętnie wybierana nie tylko przez osoby prywatne, ale również firmy carsharingowe. A Renault ma duże doświadczenie na tym rynku - po europojskich miastach jeździ 7800 sztuk elektrycznych pojazdów (Zoe, Kangoo Z.E, Twizy) tego producenta, które dostępne są na zasadzie współdzielenia.