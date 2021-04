Uwaga. Dwa nowe odcinkowe pomiary prędkości w Warszawie!

Główny Inspektorat Transportu Drogowego podpisał umowę na dostawę i montaż dwóch systemów odcinkowych pomiarów prędkości na trasie S8 w Warszawie - poinformowała PAP rzeczniczka Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego Monika Niżniak. Dodała, że koszt inwestycji wyniesie prawie 4 miliony złotych.

Reklama

Zdjęcie Nowe odcinki powstaną na drodze S8 /Wojciech Stróżyk /Reporter

Monika Niżniak przekazała, że Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (CANARD - PAP) Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego umowę na dostawę i montaż dwóch odcinkowych pomiarów prędkości na trasie S8 w Warszawie podpisało w poniedziałek.

Reklama

"Urządzenia zostaną zainstalowane na dwóch odcinkach pomiędzy węzłem Łabiszyńska, a węzłem Piłsudskiego (Marki) oraz węzłem Konotopa, a węzłem Bemowo (ul. Lazurowa)" - poinformowała rzeczniczka GITD, dodając, że pomiary będą prowadzone w obu kierunkach na wszystkich nitkach głównego ciągu trasy S8.

Wskazała, że lokalizacja odcinkowych pomiarów prędkości została wytypowana wspólnie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. "Wybór lokalizacji poprzedziły kilkukrotne wizje lokalne oraz analiza bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ze względu na skalę oraz skutki zdarzeń drogowych, do których dochodzi na trasie S8, konieczne jest objęcie drogi stałymi kontrolami prędkości" - tłumaczyła Niżniak.

Podkreśliła, że wykorzystanie odcinkowych pomiarów prędkości, poprzez ich kluczową zaletę, jaką jest możliwość nakłonienia kierowców do ograniczenia prędkości na całej długości monitorowanego odcinka. "Istotnie wpływa to na poprawę poziomu bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu" - zaznaczyła.

Zdjęcie / GDDKiA

"Urządzenia, które zostaną zainstalowane to system kamer, który automatycznie określi czas wjazdu i wyjazdu z kontrolowanego odcinka drogi. Funkcjonalność kamer umożliwi przyporządkowanie do pojazdu, którym przekroczono prędkość szeregu danych, w tym m.in.: miejsca, daty i czasu pomiaru, długości odcinka pomiarowego, maksymalnej dozwolonej prędkości. Urządzenia zidentyfikują również pas ruchu, którym poruszał się samochód. Zastosowane rozwiązania techniczne umożliwią rejestrację wysokiej jakości zdjęcia także w porze nocnej" - podała.

Wyjawiła, że zarejestrowane zdjęcia będą przesyłane online do systemu centralnego CANARD. "Dzięki współpracy z zarządcą drogi - GDDKiA w Warszawie, do montażu urządzeń zostanie wykorzystana już funkcjonująca infrastruktura drogowa. Zarządca drogi zapewni także przyłącza energetyczne, do których zostaną podłączone urządzenia" - przekazała.

"Zgodnie z warunkami podpisanej umowy, wykonawca ma czas do końca października tego roku na montaż i oddanie urządzeń gotowych do wykonywania pomiarów" - dodała.

Koszt montażu urządzeń odcinkowego pomiaru prędkości na trasie S8 wyniesie prawie 4 miliony złotych.