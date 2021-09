Fotoradary na moście Poniatowskiego. Koniec epopei

Wiadomości Przybywa fotoradarów. Sprawdź, gdzie stanęły kolejne!

Pierwsze fotoradary ustawione na moście Poniatowskiego zostały uruchomione w połowie września. Początkowo w tryb rejestracji naruszeń były przełączone trzy urządzenia. W zeszłym tygodniu w tryb rejestracji naruszeń przełączono już pięć z sześciu fotoradarów.

Jak przekazała rzeczniczka GITD, ostatni fotoradar na moście Poniatowskiego został przełączony we wtorek w samo południe. "Od 14 września do tej pory pięć działających fotoradarów zarejestrowało prawie 5,9 tys. naruszeń" - podkreśliła Monika Niżniak.

Przekazała, że wszystkie sprawy są na bieżąco analizowane i jest sporządzona do nich dokumentacja. "Dla niemal 4,5 tys. właścicieli pojazdów przygotowane są wezwania" - zaznaczyła.

"W ponad 300 przypadkach mamy do czynienia z wielokrotnym naruszeniem przepisów. W większości przypadków co najmniej dwukrotnym. Są również przypadki przekroczenia prędkości tym samym pojazdem nawet 9 razy" - wyjawiła.

Wskazała, że stwierdzono także 28 przypadków przekroczenia prędkości o ponad 50 km/h w obszarze zabudowanym. "Trwa weryfikacja tych przypadków. Jeśli zostaną potwierdzone, to kierowcy muszą się liczyć z konsekwencjami w postaci odebrania prawa jazdy na okres trzech miesięcy" - zaznaczyła.

"Podkreślam, że wykonana dokumentacja fotograficzna pojazdów, którymi naruszono przepisy, jest teraz weryfikowana i sprawy są w toku" - dodała.

Jak informowała wcześniej rzecznik prasowa GITD, po kontroli przeprowadzonej na moście Poniatowskiego przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz zaleceniach dotyczących m.in. usunięcia dwóch fotoradarów, Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego zwróciło się do Konserwatora Zabytków z prośbą o potwierdzenie, czy lokalizacje, w których zostały zainstalowane urządzenia, uzyskały jego akceptację, oraz czy nie ma przeciwwskazań do ich użytkowania.

W swoim stanowisku przekazanym GITD Konserwator Zabytków przekazał, że nie widzi przeszkód w użytkowaniu fotoradarów. Wówczas CANARD podjęło działania, aby przejąć urządzenia i włączyć je do ogólnopolskiej sieci fotoradarowej. W przypadku dwóch fotoradarów ustawionych przy kamiennych ławach, kontrole prędkości będą prowadzone do czasu ich demontażu. Zgodnie z zaleceniami Konserwatora Zabytków urządzenia te mają zostać zdemontowane do 1 grudnia 2023 r.

"CANARD jeszcze przed podpisaniem porozumienia, wspólnie z ZDM oraz dostawcą fotoradarów, sprawdził funkcjonalności urządzeń oraz możliwość ich integracji z systemem centralnym CANARD" - przekazała Monika Niżniak.

Fotoradary z mostu Poniatowskiego to kolejne urządzenia należące do m.st. Warszawy, które GITD nadzoruje i wykorzystuje do kontroli prędkości pojazdów. ITD w 2016 r., po tym jak straże miejskie i gminne straciły uprawnienia do prowadzenia kontroli z wykorzystaniem fotoradarów, przejęła urządzenia od stołecznej Straży Miejskiej.



