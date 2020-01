26 fotoradarów w nowych lokalizacjach to jeden z elementów większego przedsięwzięcia - zaznaczył w piątek wiceszef resortu infrastruktury Rafał Weber. Zapowiedział od przyszłego roku instalację kamer na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną i przejazdach kolejowych oraz wymianę wyeksploatowanych urządzeń.

Wiceminister w resorcie infrastruktury wziął w piątek udział w konferencji prasowej w związku z ogłoszeniem przetargu na instalację 26 fotoradarów, które zostaną zainstalowane w najniebezpieczniejszych miejscach w kraju. 17 z 26 fotoradarów zostanie postawionych w obszarze zabudowanym. Urządzenia zostaną zlokalizowane m.in. na drogach wojewódzkich i powiatowych. Obecnie sieć fotoradarów funkcjonuje jedynie na drogach krajowych. Nowe fotoradary pojawią się w IV kwartale tego roku w 13 województwach. Pełna lista lokalizacji znajduje się na końcu tekstu.



"Te fotoradary zostaną zainstalowane w miejscach, w których do tej pory nie funkcjonowały. Za ich lokalizację odpowiada Instytut Transportu Samochodowego. To wskazanie odbyło się podczas rzetelnej, gruntownej pracy analitycznej" - zaznaczył na konferencji prasowej wiceminister Weber.

Jak podkreślił wiceminister, główną przyczyną najpoważniejszych wypadków jest nadmierna prędkość. "Dlatego dużą uwagę w tej chwili koncentrujemy na tym, aby objąć kolejne bardzo niebezpieczne miejsca właśnie fotoradarami, aby tam uspokoić i ustabilizować ruch" - podkreślił.

Zaznaczył, że 26 nowych urządzeń jest jednym z komponentów większego przedsięwzięcia. Pozostałe to m.in. instalacja od 2021 r. kamer na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną i na przejazdach kolejowych. Weber dodał, że wymieniane będą również fotoradary już funkcjonujące, które już się wyeksploatowały.

"Dzisiaj ogłaszamy nowe działania, które - jestem przekonany - poprawią bezpieczeństwo w ruchu drogowym, i które wpłyną na utrzymanie spadkowej tendencji, jeżeli chodzi o wypadki i rannych i też wpłyną na gruntowny i gwałtowny spadek ofiar śmiertelnych, a na tym nam zależy bardzo mocno" - podkreślił.

Zastępca głównego inspektora transportu drogowego ds. ruchu drogowego Karolina Wieczorek dodała, że w ramach realizacji projektu rozbudowy Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (CANARD) zostanie zakupionych 358 nowych urządzeń rejestrujących. Zaznaczyła, że będą to urządzenia do odcinkowego pomiaru prędkości, kamery rejestrujące wjazd pojazdu na czerwonym świetle na skrzyżowanie, a także kamery rejestrujące wjazd pojazdu na czerwonym świetle na przejazd kolejowy. Zakupione zostaną również wideorejestratory, które będą używane w nieoznakowanych pojazdach ITD.

"W tej chwili ogłosiliśmy przetarg na zakup i instalację 26 fotoradarów punktowych. Kolejne przetargi będą ogłaszane i będziemy instalować na polskich drogach jeszcze więcej urządzeń, które pozwolą nam monitorować sytuację" - zapowiedziała Wieczorek.

Dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego prof. Marcin Ślęzak zaznaczył, że ITS wytypował miejsca, w których zostaną ustawione fotoradary. W tym celu ocenił m.in. 1,6 mln zdarzeń drogowych, w tym wypadków i kolizji na przestrzeni lat 2016-2018. Eksperci w kilku etapach oceniali m.in. intensywność zdarzeń. Prowadzono je m.in. z punktu widzenia prędkości oraz przejazdu na czerwonym świetle. Eksperci brali też pod uwagę aktywność ludzi. Brano pod uwagę m.in. bliskość kościołów, szkół, czy supermarketów. Miejsca lokalizacji fotoradarów były również wizytowane w terenie, a także sprawdzane za pomocą dronów.

Eksperci ocenili również skuteczność działania już funkcjonujących fotoradarów. Z badań tych wynika, że 97-98 proc. fotoradarów okazało się skuteczne. "Na 247 fotoradarów, które ocenialiśmy, tylko w trzech miejscach okazało się, że mimo, że są one tam zamontowane, dochodzi do przekroczeń prędkości i zwiększonej liczby wypadków, co wymaga pewnej analizy" - zaznaczył Ślęzak.

Według ITS, w Polsce szacunkowo na tys. kilometrów kwadratowych jest jeden fotoradar. Tymczasem w krajach takich jak Belgia, Wielka Brytania, czy Włochy na takim samym obszarze zlokalizowane jest do 33 urządzeń.

Całkowity koszt rozbudowy CANARD to 162 mln zł, z czego 137,7 mln pochodzi ze środków unijnych.

Pełna lista nowych fotoradarów:

Łódzkie



Łódź, al. Jana Pawła II (pomiedzy ul. Pabianicką i Obywatelska, zachodnia nitka)

Łódź, al. Włókniarzy/ul. Limanowskiego



Dolnośląskie

Głuszczyca Górna

Prószków

Mazowieckie

Łazy, al. Krakowska

Ursus, Al. Jerozolimskie 249

Grójec, Mogielnicka 32

Lubelskie



Wandzin, koło Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego

Lublin, Al. Solidarności

Małopolskie



Biskupice

Naściszowa,



Kryspinów

Kraków, ul. Lublańska

Wielkopolskie



Oborniki, ul. Czarnkowska 33



Pomorskie



Kartuzy, ul. Kartuska 23

Wierzyca



Kujawsko-pomorskie

Solec Kujawski



Świętokrzyskie



Jędrzejów, ul. 11 listopada 37

Ciekoty, ul. Łysogórska

Staszów, ul. Krakowska

Lubuskie



Dziećmiarowice

Opolskie



Niemodlin, ul. Opolska 12



Krapkowice, ul. księdza Koziołka



Zachodniopomorskie

Sianów, ul. Łużycka 52

Podlaskie