Złożono oferty na budowę nowego węzła na Zakopiance

Pięciu wykonawców przedstawiło oferty w przetargu na przygotowanie dokumentacji projektowej dla budowy bezkolizyjnego węzła na drodze krajowej nr 7, czyli Zakopiance w Jaworniku k. Myślenic (woj. małopolskie). Najtańsza propozycja opiewa na blisko 2,3 mln zł.

Zdjęcie /Michał Adamowski /Reporter

Postępowanie dotyczy węzła na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 7 z drogą wojewódzką nr 955 w Jaworniku.



Jak poinformowała w środę rzeczniczka krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Iwona Mikrut, w przetargu oferty złożyło pięciu wykonawców. Po weryfikacji dokumentów wybrana zostanie najkorzystniejsza z nich.



Najtańszą propozycję - na blisko 2,3 mln zł - przedstawiło konsorcjum MPRB (lider), Mosty Kraków, MP Infra (partnerzy), a najdroższą - frma Sweco Engineering z ceną prawie 3,2 mln zł.



W kosztorysie zamawiającego mieści się tylko najtańsza oferta, ponieważ zamierza on przeznaczyć na sfinansowanie przedsięwzięcia niecałe 2,5 mln zł.



Do wyłonionego w przetargu wykonawcy będzie należało opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla węzła drogowego w miejscowości Jawornik oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją tej inwestycji.



Przygotowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień oraz decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) przewidywane jest na lata 2020-2023, natomiast roboty budowlane na lata 2024-2025.



Dwupoziomowy bezkolizyjny węzeł powstanie w miejscu skrzyżowania dk7 z drogą wojewódzką nr 955. Całkowity koszt jego budowy oszacowano na 73,2 mln zł. Zgodnie z zawartym porozumieniem większość kosztów zarówno na etapie przygotowania dokumentacji jak i robót budowlanych pokryje skarb państwa. W finansowaniu przedsięwzięcia będą uczestniczyć także samorządy województwa małopolskiego (20 mln zł) oraz miasta i gminy Myślenice (5,9 mln zł).



W lipcu tego roku program inwestycyjny dla tego zadania podpisał minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.



Według GDDKiA ze względu na duże natężenie ruchu panujące na odcinku dk7 Kraków - Myślenice, które wg Generalnego Pomiaru Ruchu 2015 wynosiło ponad 33 tys. pojazdów/dobę, skrzyżowanie w Jaworniku jest jednym z bardziej niebezpiecznych miejsc na tej trasie.



"Realizacja inwestycji poprawi bezpieczeństwo i jednocześnie usprawni funkcjonowanie i rozwój strefy ekonomicznej Jawornik - Polanka zagrożone dotychczas przez uciążliwe i niedostosowane do obecnie istniejących potrzeb włączenie do drogi krajowej nr 7" - wskazała rzeczniczka.



Po przebudowie skrzyżowania powstanie estakada nad Zakopianką wraz z dwoma rondami, umożliwiająca bezkolizyjne włączenie się do ruchu na dk7 z drogi wojewódzkiej i dróg gminnych oraz ze Strefy Aktywności Gospodarczej Jawornik-Polanka. Nowy węzeł docelowo ma być przystosowany również do przystanku kolejowego w rejonie strefy przemysłowej.