Zapracowanie wojewodowie. Podpisują zezwolenia na budowy dróg

​Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart podpisała decyzję o zezwoleniu na budowę odcinka drogi ekspresowej S19 Kamień - Sokołów Małopolski Północ. To drugie takie zezwolenie wydane tego dnia, po zezwoleniu na budowę obwodnicy Krakowa podpisanym przez wojewodę małopolskiego. Ech, ta kampania wyborcza...

Zdjęcie Podpisanie umowy oznacza, że maszyny mogą ruszać w teren /Marek Lasyk /Reporter Wkrótce ruszy budowa północnej obwodnicy Krakowa

To ostatni odcinek z sześciu w kierunku województwa lubelskiego, na który wydana została decyzja ZRID (Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej). Uzyskanie decyzji umożliwi wybranemu już wykonawcy tego odcinka rozpoczęcie robót budowlanych. Zakończenie prac zaplanowane jest na kwiecień 2022 r.

Umowa z wykonawcą została podpisana w grudniu 2018 r. Około 8-kilometrowy odcinek od węzła Kamień (z węzłem) do węzła Sokołów Małopolski Północ (z węzłem) wybuduje firma Budimex za ponad 286,4 mln zł, w ciągu 34 miesięcy.



Zadaniem wykonawcy prowadzącego inwestycję w systemie "projektuj i buduj" będzie m.in. zaprojektowanie tego odcinka drogi ekspresowej S19, wybudowanie drogi wraz z obiektami inżynierskimi i towarzyszącą infrastrukturą, opracowanie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.



Okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca) będą wliczane tylko do czasu objętego projektowaniem. Do czasu realizacji robót przerwy zimowe nie będą wliczane. W ramach inwestycji wykonawca będzie musiał wybudować m.in. 10 obiektów inżynieryjnych, w tym sześć wiaduktów.



Oprócz głównej drogi wykonawca wybuduje również dodatkowe jezdnie, na które skierowany będzie ruch lokalny. Będą też bezkolizyjne przejazdy drogowe, bez połączenia z drogą ekspresową.



Na Podkarpaciu S19 będzie miała docelowo długość ok. 169 km. Obecnie w regionie tym powstaje ponad 54 km S19, a kolejne 85 km jest w przygotowaniu. Kierowcy mogą korzystać już z ponad 30 km tej trasy na odcinku od Sokołowa Małopolskiego do Rzeszowa. Niestety na większym odcinku tej drogi ma ona profil 2+1, (dwa pasy w jedną stronę i jeden w przeciwną), dlatego już mówi się o konieczności jej rozbudowy.