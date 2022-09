Wkrótce ruszy budowa nowego odcinka drogi ekspresowej S10

Polska firma zrealizuje odcinek S10

Chodzi o mający 8,6 km długości odcinek S10 między miejscowościami Emilianowo i Solec.

Jego początek będzie miał miejsce na wschód od planowanego węzła Emilianowo i będzie prowadził w kierunku Torunia do Solca Kujawskiego. Kończyć się ma z kolei przed planowanym węzłem Solec. W ramach inwestycji powstanie również Obwód Utrzymania Drogi, a także nowy węzeł Makowiska.

Umowa z firmą opiewa na kwotę prawie 240 mln złotych. Czas realizacji, jaki podaje GDDKiA, razem z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, to 41 miesięcy (nie licząc okresów zimowych).

Droga ekspresowa S10 w budowie

Fragment, na budowę którego została właśnie podpisana umowa, razem z innymi pozostającymi w realizacji odcinkami S10, dołączy do już funkcjonujących w województwie kujawsko-pomorskim 24 km wspomnianej drogi ekspresowej.

Zdjęcie Umowa na realizację odcinka opiewa na niemal 240 mln złotych. / GDDKiA / GDDKiA

W zeszłym roku w czerwcu GDDKiA złożyła wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla powstania odcinka Wyrzysk - Bydgoszcz o długości 40 km. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wciąż go rozpatruje. Obecnie wskazany termin rozpatrzenia sprawy to 26 września 2022 roku.

W maju zostały podpisane umowy na budowę dwóch odcinków S10 (Bydgoszcz Południe - Emilianowo z rozbudową drogi krajowej nr 25 i Solec - Toruń Zachód) o łącznej długości 30 km. Wartość podpisanych umów przekracza 836 mln złotych. Wspomniany odcinek Emilianowo - Solec znajduje się między nimi.

Nie brakuje jednak turbulencji przy realizacji projektu. W maju tego roku miało dojść do podpisania umowy na realizację 12-kilometrowego odcinka Toruń Zachód - Toruń Południe. Ostatecznie nie udało się. W efekcie GDDKiA pracuje nad wyłonieniem kolejnej najkorzystniejszej oferty w przetargu. W sumie wzięło w nim udział 7 wykonawców. Jedna z ofert została odrzucona.

Autostrada A1 i S10 będą miały wspólny przebieg

W kierunku Warszawy S10 będzie miało wspólny przebieg z autostradą A1 na długości 35 km. Autostrada ma doczekać się w przyszłości poszerzenia o trzeci pas ruchu. Wynika to z tego, że w przyszłości ruch tranzytowy relacji Szczecin - Warszawa zostanie przeniesiony z A2, a to najprawdopodobniej zaowocuje większym natężeniem ruchu na A1.

W styczniu br. Minister Infrastruktury uzgodnił Program Inwestycji dla prac przygotowawczych dla rozbudowy autostrady A1 na odcinku od węzła Toruń Południe do węzła Włocławek Północ. Informuje na swojej stronie GDDKiA

Ponadto na początku sierpnia doszło do podpisania dwóch umów na opracowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ) dla pozostałych 100 km mającej powstać w przyszłości S10, a także ok. 20 km drogi S50. Droga ma prowadzić z obwodnicy Włocławka do Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej (S50). Koszt prac jest szacowany na 22 mln złotych, zaś na wywiązanie się z umowy wykonawca ma 44 miesiące.

S10 połączy Szczecin z Warszawą

Droga ekspresowa S10 to jedno z najważniejszych drogowych połączeń w naszym kraju, a ponadto wchodzi w skład transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T. Ukończona S10 połączy Szczecin z Obwodnicą Aglomeracji Warszawskiej (przebiegając przez m.in. Piłę, Bydgoszcz, Toruń, Płock). W efekcie będzie to droga oferująca najszybszy dojazd ze Szczecina do stolicy.

