Tunel na Zakopiance pojawił się w mapach Google

Spis treści: 01 Tunel na Zakopiance działa od 12 listopada

02 To nie koniec budowy ekspresowej Zakopianki Otwarcie tunelu w ciągu trasy S7, czyli popularnej Zakopianki, zbiegło się z przedłużonym listopadowym weekendem związanym ze Świętem Niepodległości. Sporo turystów spędzało ten czas pod Tatrami. W niedzielę kierowcy korzystający z popularnej nawigacji wracając z Zakopanego byli kierowani przed wjazdem do tunelu na objazd.

To spowodowało utrudnienia. Kierowcy, którzy decydowali się na zjazd z dwupasmówki przed tunelem, utknęli w korku. Następnie, aby ponownie wjechać na dwupasmówkę, trzeba było pokonać 14 km odcinek tzw. starej Zakopianki.

Tunel na Zakopiance działa od 12 listopada

Uroczyste otwarcie ponad dwukilometrowego odcinka tunelowego trasy S7 nastąpiło 12 listopada. Dzięki inwestycji podróżujący od Zakopanego w stronę Krakowa mogą przejechać dwupasmową drogą szybkiego ruchu już od Rdzawki do węzła z autostradą A4 w w Krakowie.

Zdjęcie Nawigacja została już zaktualizowana i nakazuje jazdę tunelem / Fot: Google Maps /

Budowa drogi ekspresowej S7 Lubień - Rabka-Zdrój była współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Łączny koszt całej inwestycji wynosi 2 mld. 547 mln 602 tys. zł, a dofinansowanie ze środków UE wyniosło 1 mld 299 mln 635,5 tys. zł. Sama budowa odcinka tunelowego kosztowała ponad 968,8 mln zł. Wykonawcą tunelu była firma Webuild, która przejęła Astaldi.

Reklama

Otwarcie tunelu na Zakopiance 1 / 14 Otwarcie tunelu na Zakopiance Źródło: PAP Autor: Grzegorz Momot udostępnij

To nie koniec budowy ekspresowej Zakopianki

Oddanie tunelu do użytku i połącznie go z istniejącą trasą S7 znacząco przyspieszy podroż pod Tatry. Obecnie wykonywany jest 16-kilometrowy ostatni odcinek dwujezdniowej drogi S7 Rdzawka - Nowy Targ. Ma być gotowy w połowie 2024 r. Ta inwestycja będzie kosztowała ponad 880 mln zł. Po otwarciu tego odcinka dwujezdniową zakopianką będzie można przejechać w całości od Nowego Targu do Krakowa.