Terminy oddania fragmentów S6 dawno minęły. Co dalej z drogą ekspresową?

Droga ekspresowa S6 ma połączyć Szczecin z Rusocinem. Fragment tej drogi nazywany jest Trasą Kaszubską, z racji swojego położenia. Jak idą prace na tym odcinku?

Trasa S6 Szemud - Chwaszczyn - Gdynia

Aktualnie przez Trójmiasto biegnie obwodnica, która ma oznaczenie S6. W momencie ukończenia nowej trasy, Metropolitalnej Obwodnicy Trójmiasta, dotychczasowa obwodnica zmieni swoje oznaczenie. Na razie nie wiadomo, na jakie.

Nowa obwodnica rozpocznie się na węźle Gdańsk Południe i następnie przez Lublewo, Żukowo, Miszewo i Chwaszczyno doprowadzi do węzła Wielki Kack, na obwodnicy Gdyni.

Na 20-kilometrowym odcinku drogi powstanie wiele obiektów inżynieryjnych, a dokładnie 34 mosty, 20 wiaduktów i 2 przejścia podziemne dla pieszych. Przewidziano także wybudowanie przejścia dla zwierząt nad drogą i postawienie łącznie ok 12 km ekranów dźwiękochłonnych.

Reklama

Zgodnie z umową podpisaną w marcu 2018 roku, firma Polaqua miała zakończyć budowę 24 czerwca tego roku. Termin ten został jednak przesunięty na wrzesień, a aktualne zaawansowanie prac wynosi 95 proc.

Trasa S6 Bożepole Wielkie - Luzino

Odcinek ten liczy 10 km. W ramach inwestycji powstanie jeden węzeł drogowy oraz nowy układ dróg przeznaczonych dla ruchu lokalnego. Droga będzie miała, podobnie jak opisywany powyżej odcinek, dwie jezdnie po dwa pasy ruchu (obwodnica Trójmiasta będzie miała po 3 pasy).

Kontrakt o wartości 338 mln zł podpisano z firmą PORR S.A. dnia 11 czerwca 2018 roku. Pierwotny termin zakończenia robót to 30 sierpnia, jednak i w tym przypadku został on przesunięty. Przy aktualnym zaawansowaniu prac wynoszącym 90 proc. GDDKiA zakłada, że odcinek powinien powstać do końca września.

***