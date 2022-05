Są umowy na dwa odcinki drogi S10. Połączą Bydgoszcz z Toruniem

Spis treści: 01 S10 Bydgoszcz Południe - Emilianowo wraz z rozbudową DK25

02 S10 Solec - Toruń Zachód

03 Pozostałe dwa odcinki S10 Bydgoszcz - Toruń

04 Droga ekspresowa S10

To krok milowy dla rozwoju kujawsko-pomorskiej części S10.

Konsorcjum firm Kobylarnia (lider) i Mirbud (partner) zaprojektuje i zbuduje odcinek Solec - Toruń Zachód, a Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor będzie odpowiedzialne za odcinek Bydgoszcz Południe - Emilianowo. Wartość obu umów to w sumie ponad 836 mln zł.

S10 Bydgoszcz Południe - Emilianowo wraz z rozbudową DK25

W ramach inwestycji przebudowany zostanie węzeł Bydgoszcz Południe, który aktualnie po jego wschodniej stronie zwęża się do jednojezdniowej drogi krajowej. Powstanie nowy węzeł Emilianowo, który usprawni dojazd do terenów przemysłowych i planowanego Terminalu Intermodalnego w Emilianowie, oraz dwa nowe Miejsca Obsługi Podróżnych. Droga o długości blisko 9 km stanowi jeden z czterech odcinków 50-kilometrowej drogi ekspresowej S10 Bydgoszcz - Toruń.

Reklama

Drugim elementem zadania jest rozbudowa drogi krajowej nr 25 w okolicy m. Brzoza. Droga zostanie poprowadzona nowym śladem. Ruch tranzytowy zostanie przeniesiony z obecnie mocno obciążonego odcinka DK25 na nową, ponad 5-kilometrową jezdnię z dwoma węzłami - Zielona i Brzoza.

Umowa z Przedsiębiorstwem Usług Technicznych Intercor opiewa na kwotę 410 820 000 zł (ok. 73 proc. budżetu GDDKiA przewidzianego na ten cel, a koszt 1 km drogi to ok. 28,7 mln zł). Realizacja inwestycji, wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, ma zakończyć się w ciągu 45 miesięcy od podpisania umowy (z wyłączeniem okresów zimowych w czasie robót budowlanych).

W przypadku części zadania dotyczącego DK25 czas ten wynosi 41 miesięcy (z wyłączeniem okresów zimowych).

W ciągu 15 miesięcy wykonawca będzie musiał złożyć wniosek o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Czas na uzyskanie ZRID wynosić będzie 7 miesięcy.

S10 Solec - Toruń Zachód

Umowa dotyczy zaprojektowania i budowy odcinka drogi ekspresowej o długości 21,2 km między Solcem Kujawskim a Toruniem. W trakcie budowy powstanie m.in. nowy węzeł Solec oraz dwa Miejsca Obsługi Podróżnych. Zbudowane zostanie również przejście dla zwierząt dużych, obejmujące zarówno nową drogę, jak i sąsiadującą linię kolejową. W sumie w ramach inwestycji powstanie 12 obiektów inżynierskich.

Odcinek kończy się na południowej obwodnicy Torunia około kilometr przed istniejącym węzłem Toruń Zachód. Jest to najdłuższy z czterech odcinków realizacyjnych 50-kilometrowej drogi ekspresowej S10 Bydgoszcz - Toruń.

Wykonawca, konsorcjum firm Kobylarnia (lider) i Mirbud (partner), zaoferował zrealizowanie zadania za 425 869 442,92 zł (nieco ponad 60 proc. budżetu GDDKiA przewidzianego na ten cel, a koszt 1 km drogi to ok. 20,1 mln zł). Planowany termin ukończenia inwestycji wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie to 41 miesięcy od podpisania umowy (z wyłączeniem okresów zimowych w czasie robót budowlanych). W ciągu 15 miesięcy wykonawca będzie musiał złożyć wniosek o uzyskanie decyzji ZRID.

W przypadku obu odcinków minie więc jeszcze sporo czasu zanim maszyny wjadą w teren. Przy dobrych układach droga powinna być gotowa w połowie 2026 roku.

Pozostałe dwa odcinki S10 Bydgoszcz - Toruń

GDDKiA wkrótce ma podpisać umowę na projekt i budowę S10 na 12-kilometrowym odcinku Toruń Zachód - Toruń Południe. Będzie to możliwe dzięki pozytywnemu wynikowi standardowej kontroli Prezesa UZP.

W przypadku odcinka Emilianowo - Solec, o długości 8,6 km, 25 marca wybrano najkorzystniejszą ofertę na jego projekt i budowę. Z możliwości odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) skorzystali pozostali wykonawcy biorący udział w przetargu. 26 kwietnia br. odbyła się rozprawa w KIO. Kolejne kroki ws. przetargu zostaną podjęte po otrzymaniu pisemnego wyroku wraz z uzasadnieniem.

Droga ekspresowa S10

Droga ekspresowa S10 stanowi jedno z głównych połączeń drogowych Polski i jest elementem transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T. W docelowym kształcie S10 połączy Szczecin, Piłę, Bydgoszcz, Toruń, Płońsk, kończąc się na Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej.

Tym samym w przyszłości będzie najszybszą drogą dojazdu ze Szczecina do Warszawy. Odcinek S10 Bydgoszcz - Toruń zlokalizowany jest w sercu województwa kujawsko-pomorskiego i połączy dwa największe jego miasta.

***