Są umowy na budowę obwodnicy Białegostoku w ciągu S19

​Dwie umowy na projekt i budowę tzw. południowej i zachodniej obwodnicy Białegostoku w ramach drogi S19 podpisano w środę w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku.

Zdjęcie /GDDKiA

Chodzi o ok. 16,6-km odcinek S19 Białystok Zachód - Białystok Księżyno oraz fragment S19 Białystok Księżyno- Białystok Południe (8 km) wraz z modernizacją ok. 13 km dk 65 w stronę Grabówki (w większości będzie to droga jednojezdniowa).

To kolejne umowy zwarte w wykonawcami podlaskich odcinków S19. W ostatnich tygodniach podpisano umowę na projekt i budowę 13-km odcinka Białystok Południe-Ploski, który będzie wylotem S19 na południe od miasta.



Budowa inwestycji, na które w środę podpisano umowy, ma się zacząć jesienią 2021 r., a zakończyć pod koniec sierpnia 2024 r.



Odcinek Białystok Zachód- Białystok Księżyno zrealizuje firma Budimex, a drugą umowę: Białystok Księżyno-Białystok Południe z dk 65 - konsorcjum Aldesa Construcciones Polska sp. z o.o. i Aldesa Construcciones SA.



Wartość umowy z Budimeksem to 577 mln zł, z Aldesa - 456,1 mln zł.



Na odcinku Białystok Zachód - Księżyno powstaną dwa węzły drogowe: Białystok Starosielce i Księżyno, dwa wiadukty kolejowe, w tym jeden nad linią kolejową nr 6 Białystok-Warszawa. Na odcinku, który będzie budować Aldesa, powstanie węzeł drogowy Białystok Południe, a także 24 różne obiekty inżynierskie.



GDDKiA przypomniała, że w 2020 r. ogłoszono 10 przetargów na podlaskie odcinki S19 (łącznie to ponad 134 km drogi), do ogłoszenia zostały jeszcze trzy odcinki północne od Dobrzyniewa w stronę Sokółki i Kuźnicy (łączna długość ok. 46 km). W 2021 r. ma być decyzja środowiskowa.



Zdjęcie / GDDKiA

