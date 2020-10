Rusza przetarg na kolejny odcinek drogi S19

GDDKiA rusza z przetargiem na ostatni w województwie podlaskim fragment drogi ekspresowej S19 na południe od Białegostoku, niemal 16-kilometrowy odcinek Boćki-Malewice.

Zdjęcie /GDDKiA

- Konsekwentnie dążymy do osiągnięcia celu, jakim jest spójny układ komunikacyjny kraju. Jego jednym z ważniejszych elementów jest budowa drogi ekspresowej S19, która stanowić będzie główny korytarz transportowy Polski Wschodniej. Droga ta, jako część międzynarodowej trasy Via Carpatia, przyczyni się do rozwoju gospodarczego tego regionu - powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

- W tym roku ogłosiliśmy w sumie 10 przetargów na kolejne części drogi ekspresowej S19 w województwie podlaskim. Aktualnie wybieramy najkorzystniejszą ofertę na czterech odcinkach S19, na czterech kolejnych weryfikujemy oferty, a na dwóch ogłosiliśmy przetargi: Malewice - Chlebczyn (23 września br.) i dziś, Boćki - Malewice. - powiedział Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

- Na etapie uzyskiwania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych pozostaje jedynie odcinek Sokółka - Czarna Białostocka - Sochonie - Dobrzyniewo. - dodał szef GDDKiA.

Wkrótce pierwsze umowy

Do końca tego roku planowane jest też podpisanie pierwszych umów z wykonawcami na odcinki S19 wokół Białegostoku o długości 47,5 km, dla których otwarcie ofert miało miejsce latem tego roku. Są to odcinki: Białystok Zachód - Księżyno (16,65 km), Księżyno - Białystok Południe (7,95 km), Białystok Południe - Ploski (12,73 km) oraz Krynice - Dobrzyniewo - Białystok Zachód (10,18 km). Cała podlaska część S19 powinna być gotowa w latach 2025-2026.

Tranzyt poza miastami

Droga ekspresowa S19 na odcinku Boćki - Malewice omija od wschodu miasteczka Boćki i Dziadkowice, wyprowadzając z nich ruch tranzytowy. Realizowana będzie w przekroju 2x2, czyli dwie jezdnie po dwa pasy ruchu i przystosowana do ciężkiego ruchu 11,5 tony na oś. Rodzaj konstrukcji nawierzchni, asfaltowa lub betonowa, zostanie wybrany przez wykonawcę na etapie projektu budowlanego. Na tym odcinku zaplanowano budowę 15 obiektów inżynierskich.