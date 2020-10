Rusza budowa kolejnego odcinka drogi S61. Ma 23 km

​686 mln zł będzie kosztowała budowa blisko 23-kilometrowego odcinka drogi S61 Ełk Południe - Wysokie (warmińsko-mazurskie). Wykonawca rozpoczął prace przygotowawcze inwestycji, która potrwa do 2022 roku.

Zdjęcie Budowa już się rozpoczęła /GDDKiA

Budowę drogi ekspresowej S61 w województwie warmińsko-mazurskim, pomiędzy miejscowościami Szczuczyn i Raczki drogowcy podzielili na trzy odcinki realizacyjne. Na wszystkich toczą się już prace budowlane. Odcinek od Szczuczyna do węzła Ełk Południe to 23,3 km, węzeł Ełk Południe - węzeł Wysokie to 22,9 km, w tym 4-kilometrowe połączenie z obwodnicą Ełku oraz odcinek węzeł Wysokie - Raczki 20,2 km długości. To daje w sumie 66 km trasy na Mazurach.

W ramach budowy zakontraktowanego odcinka S61 Ełk Południe - Wysokie powstanie dwujezdniowa droga ekspresowa, wraz z łącznikiem do obwodnicy Ełku. Ponadto zostanie wykonany remont dróg lokalnych oraz budowa urządzeń ochrony środowiska. W ramach inwestycji powstaną 24 obiekty inżynierskie oraz węzeł Ełk Wschód. Konstrukcja drogi zostanie wykonana z betonu cementowego.



Wykonawcą zadania jest konsorcjum firma Trakcja PRKiI SA, Mostostal Warszawa SA oraz Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów Sp. z o.o. Wartość kontraktu to 686 mln zł.



Trzy warmińsko-mazurskie fragmenty to część trasy S61, która będzie prowadzić od drogi krajowej S8 w okolicach Ostrowi Mazowieckiej do granicy z Litwą w Budzisku. Zakończenie prac na odcinkach Wysokie - Raczki oraz Szczuczyn - Ełk Południe planowane jest w drugiej połowie 2021 roku. Odcinek Ełk Południe - Wysokie ma być gotowy w 2022 roku.