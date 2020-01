Rusza budowa kolejnego odcinka drogi S19

Wojewoda podkarpacki wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (tzw. ZRID) odcinka drogi ekspresowej S19 Nisko Południe - Podgórze. Trasa ta jest częścią szlaku Via Carpatia - poinformowała rzeczniczka prasowa rzeszowskiego oddziału GDDKiA Joanna Rarus.

Dodała, że w związku z uzyskaniem decyzji w przyszłym tygodniu przekazany zostanie wykonawcy plac budowy.

Rzeczniczka przypomniała, że to trzecia z sześciu planowanych do uzyskania decyzji ZRID dot. szlaku Via Carpatia między Sokołowem Małopolskim na Podkarpaciu a granicą z województwem lubelskim. Rarus dodała, że 9 odcinków S19 pomiędzy Rzeszowem a Lublinem posiada już ZRID.

Odcinek S19 między Niskiem a Podgórzem będzie miał ok. 11,5 km długości. Umowa z wykonawcą tego odcinka, czyli z konsorcjum firm Mostostal Warszawa (lider) oraz Acciona Construction została podpisana 14 listopada 2018 r. Jej wartość to ponad 272,4 mln zł.

Termin realizacji tego odcinka to 34 miesiące z wyłączeniem okresów zimowych podczas realizacji robót budowlanych tj. od 15 grudnia do 15 marca. Wykonawca zaoferował także gwarancję jakości wykonanych robót na 10 lat. Planowane zakończenie inwestycji to II kwartał 2022 r.

Odcinek od węzła Nisko Południe do węzła Podgórze jest realizowany w systemie "projektuj i buduj". Wykonawca będzie musiał m.in. zaprojektować odcinek, uzyskać niezbędne decyzje, a także wybudować drogę wraz z obiektami inżynierskimi i towarzyszącą infrastrukturą. Oprócz samej drogi wykonawca wybuduje m.in. pięć wiaduktów drogowych oraz dwa Miejsca Obsługi Podróżnych.

Rarus przypomniała, że w realizacji, w trybie "projektuj i buduj", jest blisko 130-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S19 pomiędzy Lublinem i Sokołowem Małopolskim.

Budowę podzielono na 12 odcinków, po sześć w województwie lubelskim i podkarpackim. Umowę na realizację trzech pierwszych odcinków podpisano 30 października 2017 r., a na ostatni 21 grudnia 2018 r.

"Dla sześciu odcinków w województwie lubelskim wydano już decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Na terenie województwa podkarpackiego w procedowaniu są jeszcze trzy wnioski o wydanie ZRID" - powiedziała.

Z pierwszych odcinków kierowcy powinni skorzystać w połowie 2021 r., a z całej trasy pomiędzy Lublinem i Sokołowem Małopolskim w połowie 2022 r. Tym samym Rzeszów poprzez Lublin połączy się drogą ekspresową z Warszawą.

Idea utworzenia szlaku Via Carpatia została zapoczątkowana w 2006 r. w Łańcucie przez ministrów Litwy, Polski, Słowacji i Węgier pod patronatem ówczesnego prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.

Via Carpatia to planowany szlak międzynarodowy, który ma przebiegać z Kłajpedy i Kowna na Litwie przez Białystok, Lublin, Rzeszów i słowackie Koszyce do Debreczyna na Węgrzech, a dalej do Rumunii, Bułgarii i Grecji. Ma docierać m.in. do rumuńskiego portu w Konstancy nad Morzem Czarnym oraz greckich Salonik nad Morzem Egejskim.

W Polsce szlak Via Carpatia będzie miał długość ponad 700.