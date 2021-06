Przetarg na zaprojektowanie i budowę ponad 16-kilometrowego odcinka drogi S74 z Kielc do Mniowa ogłosił w poniedziałek kielecki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Zdjęcie / Łukasz Solski / East News

Reklama

W ramach inwestycji zaprojektowany i wybudowany zostanie odcinek dwujezdniowej drogi ekspresowej S74 o łącznej długości ok. 16,4 km. Droga na odcinku ok. 400 m począwszy od miejscowości Przełom będzie biec istniejącym śladem drogi krajowej nr 74. Następnie odbije w kierunku południowo-zachodnim i poprowadzona po nowym śladzie skomunikuje się z łącznicą węzła S7 Kielce Zachód, wybudowaną w ramach obwodnicy Kielc.

Reklama

Krzysztof Strzelczyk, dyrektor GDDKiA w Kielcach zaznaczył, że droga S74 wraz z trasą S7 ma tworzyć kręgosłup komunikacyjny woj. świętokrzyskiego. "Jesteśmy na finiszu prac przygotowawczych. Mogliśmy ogłosić postępowanie przetargowe. Mamy nadzieję, że wyłoniony wykonawca spełni nasze oczekiwania i w systemie +Projektuj i Buduj+ najpierw zaprojektuje, a potem uzyska stosowne decyzje administracyjne i zrealizuje to zadanie. Harmonogram przewiduje, że takie zadanie realizuje się w ciągu 36 - 39 miesięcy od podpisania umowy" - powiedział.

Zaznaczył, że odcinek drogi uwolni dojazd do miejscowości na zachód od Kielc. Nowa trasa będzie przebiegać przez teren trzech gmin Mniów, Strawczyn i Miedziana Góra.

Wicewojewoda świętokrzyski Rafał Nowak mówił, że budowa pierwszego odcinka trasy S74 na zachód od Kielc to przełomowa chwila dla osób, które chcą podróżować miedzy Rzeszowem a Łodzią oraz mieszkańców podkieleckich gmin. "Rozpoczynamy budowę drogi ekspresowej wyczekiwanej przez pokolenia" - podkreślił Nowak.

Anna Krupka, wiceminister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu podkreśliła, że budowa trasy S74 Sprawi, że z woj. świętokrzyskiego łatwiej będzie dojechać do ciągów autostradowych na Podkarpaciu i w woj. łódzkim. Krupka zadeklarowała, że wraz z innymi parlamentarzystami województwa świętokrzyskiego będzie zabiegała o to, by budowa drogi S74 miała zapewnione stabilne dofinansowanie w ramach programu Polski Ład i funduszy unijnych.

Odcinek Przełom/Mniów - węzeł Kielce Zachód to kolejna, po obwodnicy Opatowa, inwestycja w ciągu drogi ekspresowej S74 realizowana w województwie świętokrzyskim w ramach rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych. Inwestycja ma kluczowe znaczenie dla kierowców podróżujących tranzytem na trasie Łódź - Kielce - Rzeszów. Kompleksowo rozwiązuje również problem dojazdu ze stref podmiejskich do Kielc.

Zadanie obejmuje budowę węzłów drogowych Mniów (na połączeniu S74 z istniejącą drogą nr 74) i Bugaj (na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 748) oraz budowę obiektów inżynierskich. W ramach inwestycji powstanie 12 wiaduktów drogowych, 2 mosty, a także przejścia dla zwierząt. Zbudowane zostaną również urządzenia ochrony środowiska, drogi dojazdowe oraz Miejsca Obsługi Podróżnych w miejscowości Przełom.



***