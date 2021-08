Przetarg na kolejny odcinek drogi S19

Poinformował o tym we wtorek na konferencji prasowej w Miedzyrzecu Podlaskim (Lubelskie) wiceminister infrastruktury Rafał Weber. Jak podkreślił Via Carpatia to "droga życia, droga rozwoju", która będzie komunikowała wschodnie regiony Polski.

Wiceminister podkreślił, że Międzyrzecu Podlaskim Via Carpatia będzie się krzyżowała z przyszłą autostradą A2 Siedlce - Biała Podlaska, która jest też realizowana, co spowoduje, że w ciągu najbliższych kilku lat zmieni się na lepsze układ komunikacyjny w północnej części województwa lubelskiego, a to przyczyni się do rozwoju tego regionu.

Ogłoszony przetarg dotyczy zaprojektowania i budowy S19 od granicy województwa mazowieckiego i lubelskiego do Międzyrzeca Podlaskiego. Wykonawca będzie odpowiadać za realizację 13,7 km drogi ekspresowej, w tym na odcinku 6,2 km istniejącej obwodnicy Międzyrzeca Podlaskiego dobudowana zostanie druga jezdnia i obwodnica zostanie dostosowana do kategorii ruchu przewidzianej dla drogi ekspresowej.

Inwestycja zakłada również przebudowę węzłów: Międzyrzec Podlaski Północ, Międzyrzec Podlaski Południe, a także budowę m.in. dróg dojazdowych i lokalnych, przejść dla dużych i średnich zwierząt, Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP).

Wyłoniony w przetargu wykonawca będzie miał 39 miesięcy na prace projektowe i roboty wraz uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Do czasu robót nie wlicza się przerw zimowych od 16 grudnia do 15 marca. "Chcielibyśmy bardzo, aby wyłonić wykonawcę już w następnym roku, aby te prace, roboty budowlane mogły być realizowane już w 2023 roku" - powiedziała zastępca dyrektora lubelskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Edyta Szewczyk.

Inwestycja realizowana będzie w systemie Projektuj i buduj, w ramach rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023.

Na początku sierpnia GDDKiA ogłosiła przetargi na zaprojektowanie i budowę dwóch innych odcinków drogi ekspresowej S19 w Lubelskiem. Przetargi te dotyczą budowy blisko 16 km trasy S19 Lubartów-Kock oraz dobudowy drugiej jezdni do istniejącej obwodnicy Kocka i Woli Skromowskiej o długości prawie 8 km. W lutym podpisano już umowę na realizację 23-kilometrowego odcinka S19 Lubartów - Lublin.

Natomiast w południowej części woj. lubelskiego aż do granicy woj. podkarpackim budowa trwa na wszystkich odcinkach nowej S19, w wielu miejscach prace są bardzo zaawansowane - kierowcy korzystają już z odcinka od węzła Janów Lubelski Południe do węzła Lasy Janowskie.

Droga ekspresowa S19 w Lubelskiem liczyć będzie w sumie około 200 km.

S19 ma stać się główną trasą komunikacyjną na kierunku północ-południe we wschodniej części Polski i stanowić część międzynarodowej trasy Via Carpatia, która ma przebiegać z Kłajpedy i Kowna na Litwie przez Białystok, Lublin, Rzeszów i słowackie Koszyce do Debreczyna na Węgrzech, a dalej do Rumunii, Bułgarii i Grecji.



