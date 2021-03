Poważny remont na A4. Utrudnienia potrwają aż 2 lata!

​Osiem firm jest zainteresowanych zaprojektowaniem i wyremontowaniem kolejnych odcinków autostrady A4 w woj. opolskim. Chodzi o odcinek pomiędzy Górą św. Anny a granicą woj. opolskiego i śląskiego. Najniższą ofertę na kwotę 56 503 740,00 zł złożyło konsorcjum firm ADAC-LEWAR i DROG - BUD . Budżet GDDKiA na tę inwestycję wynosi 68 968 392,04 zł brutto.

Zdjęcie Remont potrwa aż dwa lata /GDDKiA

Planowany jest remont obu jezdni autostrady na odcinku od Góry św. Anny aż do granicy woj. opolskiego i śląskiego. Jezdnia południowa, w kierunku do Katowic, zostanie wyremontowana na odcinku o długości około 17,5 km (od km 264+035 do km 281+686). Jezdnia północna, w kierunku do Wrocławia, na odcinku o długości około 12,1 km (od km 281+686 do km 269+575).

Wyremontowane zostaną również dwa węzły drogowe: Kędzierzyn-Koźle i Strzelce Opolskie. Ze względu na znaczny zakres prac będzie to zadanie dwuletnie. Prace podzielono na pięć etapów robót, z których każdy będzie trwał maksymalnie dwa miesiące.

Roboty będą prowadzone na całej szerokości jednej jezdni autostrady, po przełożeniu ruchu na drugą jezdnię. Tak jak w poprzednich latach, na odcinkach o odpowiedniej szerokości jezdni, ruch w obu kierunkach będzie odbywał się po dwóch pasach. Jedynie na odcinkach z obiektami inżynierskimi, gdzie jezdnia ma mniejszą szerokość, wprowadzony zostanie układ pasów 2+1.

Przeciwne kierunki ruchu zostaną rozdzielone barierami separacyjnymi. Podczas realizacji pierwszego etapu robót na jezdni południowej, o długości ok 2,5 km (od km 264+035 do km 266+550), na okres od 2 do 6 tygodni (w zależności od deklaracji wykonawcy) zostanie czasowo zamknięty MOP Góra św. Anny. Z kolei na czas zamknięcia węzłów Kędzierzyn-Koźle i Strzelce Opolskie będą wyznaczone objazdy.

Zdjęcie / GDDKiA

Wykonawca remontu wymieni warstwę wiążącą i ścieralną nawierzchni, a lokalnie jeszcze podbudowę. Wyremontuje także przejazdy awaryjne, montując na nich bariery linowe. Na nowej nawierzchni pojawi się oznakowanie poziome wykonane w technologii grubowarstwowej. Remont obejmie również system odwodnienia drogi oraz obiektów mostowych.

Prowadzenie robót zaplanowano w okresie od III kwartału 2021 r. do IV kwartału 2022 r., z wyłączeniem okresu zimowego przypadającego od 15 grudnia do 15 marca.

***