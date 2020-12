Południowa obwodnica Warszawy jest teraz dłuższa

Dziś w godzinach popołudniowych kierowcy będą mogli skorzystać z ponad 15 kilometrów drogi ekspresowej S2 pomiędzy węzłami Warszawa Wilanów a Lubelska, z nowym mostem na Wiśle. Udostępnione zostaną również kolejne relacje ruchu na węźle Lubelska stanowiącym połączenie autostrady A2 oraz dróg ekspresowych S2 i S17. Oddane odcinki ułatwią przemieszczanie się pomiędzy Wilanowem i Wawrem, a także połączenie stolicy z Siedlcami i Lublinem.

Kierowcy będą mieć do dyspozycji dwie jezdnie po trzy pasy ruchu, a na moście po cztery pasy ruchu. Na trasę będzie można dostać się poprzez cztery węzły: Warszawa Wilanów, Wał Miedzeszyński, Patriotów oraz Lubelska. Zgodnie z zapisami decyzji środowiskowej, jak i w oparciu o przepisy prawa (zachowanie odpowiedniej odległości między węzłami czy też obszarem łączenia się ruchu tranzytowego z lokalnym) obowiązuje ograniczenie prędkości do 100 km/h. Drugim ograniczeniem jest zakaz poruszania się tym odcinkiem dla samochodów powyżej 3,5 tony. To efekt uzgodnień z m.st. Warszawa.

Na węźle Lubelska kierowcy będą mogli wjechać z S2 POW na A2 w kierunku Mińska Mazowieckiego i odwrotnie, korzystając z ponad 1,5 km trasy głównej łączącej ekspresówkę z autostradą. Udostępnione zostaną również łącznice umożliwiające zjazd z S2 w kierunku Lublina. Zamknięte będą natomiast łącznice zjazdowe i wjazdowe z węzła Lubelska w kierunku Zakrętu i odwrotnie, zarówno od strony Wilanowa jak i Mińska Mazowieckiego. Bez zmian pozostanie organizacja ruchu na przyszłej S17 w obrębie węzła Lubelska, gdzie kierowcy korzystają z zachodniej jezdni w obu kierunkach. Jadąc od strony Lublina, będzie można jednak wjechać łącznicą węzła na S2 POW w kierunku Wilanowa. Prace na węźle Lubelska zakończą się wiosną przyszłego roku.

Nowa przeprawa to dwa niezależne obiekty, o długości całkowitej ok. 1505,5 m każdy. Most nad nurtem Wisły ma długość 533,6 m, a dwie estakady nad terenami zalewowymi odpowiednio 342,8 m (po stronie Wilanowa) oraz 628,98 m (po stronie Wawra). Piesi i rowerzyści mogą korzystać z chodnika i ścieżki rowerowej po obu stronach mostu.

W nurcie rzeki znalazło się pięć podpór, z czego dwie wspólne z estakadami. Pod fundamenty mostu wywiercono 320 pali o średnicy aż 1,5 m (tzw. pale wielkośrednicowe DN 1500). Niektóre z nich nawet na głębokość 27 m poniżej dna Wisły, żeby ustabilizować grunt. W części zalewowej mostu, po stronie Wilanowa i Wawra, przy budowie fundamentów wykorzystano prefabrykowane pale żelbetowe o łącznej długości około 25,7 km. Stal zbrojeniowa dla samego mostu, którą dowieziono ponad 320 kursami ciężarówek, to łącznie 8715 ton. Beton dostarczono w sumie 12 tysiącami kursów betoniarek.

Nowy most na Wiśle jest jedenastym w Warszawie, dziewiątym drogowym i drugim w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Jest też najdłuższym z nich wszystkich.

Trasa ekspresowa S2 na wysokości ul. Patriotów poprowadzona jest w tzw. "wannie szczelnej", nad którą wybudowane są cztery wiadukty - dwa dla ruchu kołowego w ciągu ulicy Patriotów Zachodniej i Wschodniej oraz dwa dla ruchu kolejowego. Pierwotnie w tym miejscu miał powstać wiadukt kolejowy pod dwa obecne tory i rezerwę pod trzeci. Jednak na mocy porozumienia z PKP PLK powstał dodatkowy obiekt pod czwarty tor.

Przez teren Mazowieckiego Parku Krajobrazowego trasa S2 przechodzi dwoma estakadami o łącznej długości 552 m. Takie rozwiązanie jest zgodne z zapisami decyzji środowiskowej oraz uwzględnia wyniki ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, wykonywanej podczas procedury uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

W sobotę wieczorem (19 grudnia) udostępniona została kierowcom nowa tzw. zawrotka. Oznacza to, że kierowcy mają dodatkową możliwość zjazdu z S2 w ul. Puławską w stronę centrum. Wczoraj oddana została do ruchu kierowcom ul. Lanciego. Trwają prace zarówno pod i na Ursynowie oraz na łączniach po zachodniej i wschodniej stronie tunelu.

Zaawansowanie prac na ursynowskim odcinku to ok. 89 proc. Zgodnie z podpisanym aneksem do umowy wydłużono czas na ukończenie robót do końca marca 2021 r. Powodem wydłużenia czasu na ukończenie była m.in. długotrwała procedura uzyskiwania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) oraz proces zawierania umów z gestorami sieci. Kierowcy pojadą tunelem w II kwartale 2021 r., po zakończeniu odbiorów i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie.

Łączny koszt budowy trzech odcinków S2 stanowiących fragment Południowej Obwodnicy Warszawy to ok. 4,6 mld zł, z czego blisko 1,7 mld zł to wysokość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.