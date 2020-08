Południowa obwodnica Warszawy gotowa już w przyszłym roku

Cała Południowa Obwodnica Warszawy ma być gotowa w połowie przyszłego roku, a pod koniec br. kierowcy pojadą odcinkiem między węzłami Lubelska-Przyczółkowa, z mostem przez Wisłę - poinformował w piątek p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Tomasz Żuchowski.

Zdjęcie /Łukasz Szczepański /Reporter

“Plan jest taki, abyśmy od Węzła Lubelska do Węzła Przyczółkowa, łącznie z obiektem na Wiśle, pojechali z końcem tego roku" - powiedział dziennikarzom Żuchowski.



“Natomiast 4,5 km odcinka z tunelem pod Ursynowem czyli od ulicy Przyczółkowej do Węzła Puławska, plan zakłada abyśmy pojechali nim w połowie przyszłego roku. (...) Technicznie i technologicznie jest to możliwe ale wymaga większego zaangażowania pracowniczego, by ta inwestycja mogła być w pełni funkcjonalna i bezpieczna dla kierowców" - dodał.



P.o. generalnego dyrektora poinformował, że najwięcej pracy pozostało przed wykonawcą odcinka z tunelem pod Ursynowem.



Żuchowski powiedział też, że sam Węzeł Lubelska będzie oddawany do użytku kierowcom etapami. Pod koniec tego roku będzie można już przejechać przez część węzła z Południowej Obwodnicy Warszawy w kierunku Mińska Mazowieckiego, natomiast cały węzeł będzie gotowy na wiosnę przyszłego roku.



Południowa Obwodnica Warszawy ciągnie się od Węzła Puławska przez nowy most przez Wisłę do Węzła Lubelska i liczy 18,5 km. Wartość inwestycji to ponad 4,1 mld zł z czego wartość prac to 2,7 mld zł a sama wartość wykupu gruntów to 1,2 mld zł.



Budowa obwodnicy została podzielona na trzy odcinki. Pierwszy ciągnie się od Węzła Puławska do Węzła Przyczółkowa (bez węzła) i liczy 4,6 km długości z czego połowa przypada na tunel pod Ursynowem. Jak w piątek przyznali przedstawiciele firmy Astaldi, która buduje ten fragment, zaawansowanie prac przekroczyło 80 proc.



Drugi odcinek to fragment od Węzła Przyczółkowa (z węzłem) do Węzła Wał Miedzeszyński (z węzłem) i ma 6,5 km długości z czego sam most przez Wisłę ma 1,5 km. Tutaj prace wykonuje turecka firma Gϋlermak.



Za budowę trzeciego odcinka, od Węzła Wał Miedzeszyński (bez węzła) do Węzła Lubelska (bez węzła) odpowiada Warbud. Ten fragment trasy ma 7,5 km.



Zaawansowanie prac na odcinkach budowanych przez Gϋlermak i Warbud przekracza 90 proc.