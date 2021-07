Podpisano umowę na kolejny odcinek drogi S6

Firma Budimex, wybrana spośród dziesięciu oferentów, zobowiązała się wykonać projekt i zbudować S6 na odcinku między Leśnicami a Bożympolem Wielkim w woj. pomorskim za ponad 718,6 mln zł. Podobnie jak pozostali oferenci, zadeklarowała skrócenie czasu realizacji inwestycji o trzy miesiące oraz na wydłużenie o 5 lat okresu gwarancji na instalacje zasilające i konstrukcje wsporcze oraz ekrany akustyczne wraz z ich posadowieniem. Termin realizacji inwestycji to 38 miesięcy z wyłączeniem okresów zimowych.

Zamawiający na realizację zamówienia gotowy był przeznaczyć nawet 1,195 mld zł.

W czwartek w Lęborku, który dzięki tej inwestycji zyska obwodnicę miasta, przy skrzyżowaniu ulic: Bolesława Krzywoustego i Jana Pawła II, w obecności m.in. sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, rzecznika rządu Piotra Müllera, wiceministra infrastruktury Rafała Webera podpisano umowę z wykonawcą robót.

Müller podkreślił, że odcinek Leśnice-Bożepole Wielkie jest przedostatnim na trasie S6 od Trójmiasta do Słupska, na który podpisana została umowa na projekt i budowę. W jego ocenie, ta formuła prowadzenia inwestycji jest gwarancją na jej zrealizowanie w całości i w szybkim tempie.

Müller powiedział, że trasa S6 od Trójmiasta do Słupska i dalej do Koszalina ma pełne gwarancje finansowe. "Nic nie grozi realizacji tej budowy. (...) W najbliższych latach w okolicy będziemy mieć wielki plac budowy. Do 2025 r. droga ekspresowa S6 w całości już między Trójmiastem a Szczecinem będzie zrealizowana" - zaznaczył.

Wiceminister Weber doprecyzował, że Program Budowy Dróg Krajowych został w czerwcu 2020 r. zwiększony o 22 mld zł. Ponad 9 mld zabezpieczonych zostało na wykonanie wszystkich odcinków S6 od Koszalina poprzez Słupsk, Lębork do Bożegopola Wielkiego. Zabezpieczono też środki finansowe na już realizowaną obwodnicę Trójmiasta.

22-kilometrowy odcinek drogi S6 między Leśnicami a Bożympolem Wielkim będzie dwujezdniowy z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku wraz z pasem awaryjnego postoju. Na trasie przewidziano budowę trzech węzłów: Lębork Południe, Lębork Wschód, Łęczyce oraz rozbudowę węzła Bożepole Wielkie.

W województwie pomorskim w budowie są już trzy odcinki S6 między Bożympolem Wielkim a Gdynią o łącznej długości ok. 41 km. W br. podpisano dotychczas umowy na kolejne pięć fragmentów trasy: dwie na Obwodnicę Metropolii Trójmiejskiej, na budowę drugiej jezdni istniejącej obwodnicy Słupska oraz na odcinki Skórowo - Leśnice oraz Bobrowniki - Skórowo. Łącznie w projektowaniu jest 72,8 km nowych dróg ekspresowych (wraz z obwodnicą Żukowa). W fazie przetargu, po rozprawie w Krajowej Izbie Odwoławczej, jest odcinek S6 od końca obwodnicy Słupska do Bobrowników.

W lipcu podpisano umowę na prace budowlane przy dokończeniu problematycznego hydrogeologicznie odcinka obwodnicy Koszalina i Sianowa w ciągu trasy S6 w województwie zachodniopomorskim. W III kw. 2021 r. ruszą przetargi na budowę odcinków od Koszalina do obwodnicy Słupska, dla których są już sporządzone projekty budowlane.

W czwartek podpisano także umowę na nadzór nad inwestycją wartą 12 mln zł z przedstawicielem firmy Lafrentz Polska.



***