Podpisano umowę na kolejny odcinek drogi S19. Ma... 9 km

​Konsorcjum firm: Unibep, Budrex i Value Engineering zaprojektuje i zbuduje blisko 9-km odcinek Ploski-Haćki drogi S19 w Podlaskiem. Przedstawiciel konsorcjum i dyrektor białostockiego oddziału GDDKiA podpisali w piątek w Białymstoku umowę w tej sprawie. Wartość tej umowy to 305,4 mln zł.

Zdjęcie /GDDKiA

To czwarta zawarta umowa na projekt i budowę podlaskich odcinków S19 - przypomniał w trakcie konferencji online p.o. generalnego dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Tomasz Żuchowski. Poinformował, że na odcinku Ploski-Haćki w kierunku Bielska Podlaskiego powstanie 13 różnych obiektów inżynierskich - w tym 9 pełniących także rolę przejść dla zwierząt - oraz 215-metrowy most na rzece Orlanka. Budowa tej drogi ma się zacząć latem lub we wrześniu 2022 r. i zakończyć w 2024 r.

Cały odcinek Ploski-Haćki będzie dwujezdniową drogą ekspresową, rodzaj nawierzchni na tej trasie wybierze wykonawca - dodał dyrektor białostockiego oddziału GDDKiA Wojciech Borzuchowski. Podsumował, że łącznie, cztery podpisane dotąd umowy obejmują 46 km drogi S19.



W 2020 r. GDDKiA ogłosiła przetargi na projekt i budowę 10 podlaskich odcinków tej trasy na łączną długość 151 km (z czego 134 w standardzie drogi ekspresowej, pozostałe w standardzie drogi głównej przyspieszonej (GP). Podczas czwartkowej konferencji zapowiedziano, że kolejne umowy będą zawierane od lutego. Wojciech Borzuchowski poinformował, że chodzi o umowy na odcinki: Kuźnica-Sokółka, Krynice-Dobrzyniewo-Białystok Zachód. Podkreślił, że cały podlaski odcinek S19 ma być gotowy w 2025-2026 r.

Zdjęcie / GDDKiA



Budowa 9-km odcinka S19 realizowane jest w systemie Projektuj i buduj. To oznacza, że wykonawca musi przygotować dokumentację projektową do wniosku o decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Uzyskanie tej decyzji przewidziane jest na III kw. 2022 r., a prace budowlane zaplanowane na lata 2022-2024.

W ramach S19 Ploski - Haćki powstanie 8,9 km odcinek dwujezdniowej drogi ekspresowej po dwa pasy ruchu każda. Nowa trasa wybudowana zostanie równolegle do istniejącej drogi krajowej nr 19. Zrealizowane zostaną dwa Miejsca Obsługi Podróżnych (para) - Haćki Wschód i Haćki Zachód. Wybudowanych zostanie 13 obiektów inżynierskich, z czego dziewięć będzie pełniło funkcję przejść dla zwierząt. Taką funkcję będzie też pełnił prawie 215-metrowy most na rzeczką Orlanka i jej terenami zalewowymi. Rodzaj nawierzchni (asfaltowa lub betonowa) wybierze wykonawca.