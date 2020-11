Otwarto węzeł Kobyłka na drodze S8

​W czwartek około południa powinien zostać w całości otwarty dla ruchu węzła Kobyłka (Mazowieckie) w ciągu trasy S8 - poinformował warszawski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Zdjęcie Węzeł Kobyłka /GDDKiA

“Dziś o godz. 10.00 rozpoczynają się prace związane z wprowadzeniem stałej organizacji ruchu związanej z oddaniem do użytkowania węzła Kobyłka w ciągu S8 Marki-Radzymin. Wykonawca po zdemontowaniu istniejącego tymczasowego oznakowania, rozpocznie wprowadzanie ruchu na węzeł" - czytamy w komunikacie.

Reklama

GDDKiA przypomina, że na trasie S8 w grudniu 2019 r. na węźle Marki udostępniona została relacja skrętu w prawo dla kierowców jadących łącznicą zjazdową w kierunku Radzymina, natomiast we wrześniu tego roku udostępniono pozostałe dwie relacje, na wprost oraz skręt w lewo w stronę Warszawy.



Jak podano w komunikacie kończą się prace związane z dokończeniem obwodnicy Marek, które mogą się zakończyć wiosną przyszłego roku.



“Uzyskaliśmy decyzję Pozwolenia na Użytkowanie dla kładki dla pieszych w rejonie ul. Ceglanej. Jeszcze w tym miesiącu nastąpi jej otwarcie. Trwają prace wykończeniowe na wiadukcie w ciągu ul. Dworkowej, drogach dojazdowych i ścieżkach rowerowych" - napisano w komunikacie.



Dodano, że zgodnie z umową całość robót powinna się zakończyć wiosną 2021 r. "Dążymy do tego, by wszystkie roboty zakończyć w tym roku" - zaznaczono.