Opóźnienia na budowie obwodnicy Warszawy

​W pracach na Południowej Obwodnicy Warszawy są opóźnienia. Wiemy już, że na dwóch z trzech odcinków budowy został przesunięty termin realizacji - poinformowała Małgorzata Tarnowska z GDDKiA. Z kolei na jednym z odcinków trwa obecnie analiza roszczeń wykonawców; gdy się skończy, będzie znana data zakończenia prac.

Jak zaznaczyła w rozmowie z PAP, budowa Południowej Obwodnicy Warszawy POW została podzielona na trzy odcinki. Termin wykonania wszystkich został określony na sierpień 2020 r. Jednak, żaden z odcinków nie zostanie zrealizowany w tym czasie. Jak zaznaczyła Tarnowska, opóźnienia nie wynikają z sytuacji epidemicznej w kraju.

"Jeżeli chodzi o zadanie A, czyli odcinek prowadzący przez Ursynów, to tutaj w rozpatrywaniu są roszczenia złożone przez wykonawcę" - wyjaśniła Tarnowska. Na razie nie wiadomo, kiedy zostaną rozpatrzone, jednak na pewno w związku z tym zostanie przedłużony termin realizacji zadań na tym odcinku.



Tarnowska nie chciała powiedzieć, co jest przedmiotem roszczeń. Zapewniła, że data realizacji tego odcinka, będzie znana, gdy skończy się ich rozpatrywanie.



Poinformowała ponadto, że "aneksowane" zostały terminy umowy dotyczące ukończenia prac na pozostałych dwóch odcinkach budowy, tj. odcinkach B i C. Zgodnie z zapisami aneksu zakończenia realizacji prac na odcinku B został określony w aneksie na październik 2020 r., a zakończenie pracy odcinka C - do grudnia 2020.



Tarnowska wyjaśniła, że w przypadku przesunięć terminu na odcinku B (między węzłami Przyczółkowa i Wał Miedzeszyński) uwzględniono m.in. z uwagi na takie przyczyny, jak nieprzewidziane warunki gruntowe, czy też odnotowaną w ubiegłym roku wysoką falę na Wiśle.



"Z kolei na odcinku C, dotyczącym budowy m.in. węzła Patriotów, jest przesunięcie, dlatego, że zostało zawarte porozumienie z PKP PLK związane z budową wiaduktu pod czwarty tor kolejowy, czego nie było w kontrakcie" - dodała.



Tarnowska zaznaczyła, że GDDKiA podlega ministerstwu infrastruktury. "Jesteśmy instytucją rządową i nie podlegamy pod Urząd m.st. Warszawy" - podkreśliła.



"GDDKiA zatwierdza projekty tam, gdzie jest droga klasy S (teren skarbu państwa), a miasto opiniuje. Natomiast poza +eską+, ale w granicach naszej inwestycji, a więc tam, gdzie przebudowujemy układ miejski, my opiniujemy, a zatwierdza miasto" - wyjaśniła.



Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej o opóźnienia w budowie Południowej Obwodnicy Warszawy był pytany prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. "Jeżeli chodzi o obwodnicę, to nie jest to inwestycja miejska" - stwierdził.



Budowa drogi ekspresowej S2 Południowa Obwodnica Warszawy jest realizowana z podziałem na zadanie A - między węzłami Puławska i Przyczółkowa o długości ok. 4,6 km; zadanie B, Przyczółkowa - Wał Miedzeszyński, ok. 6,5 km; zadanie C, Wał Miedzeszyński - Lubelska, ok. 7,5 km.



Pierwotnie planowany termin zakończenia realizacji inwestycji to III kwartał 2020 roku.