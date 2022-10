Nowe fragmenty autostrady A1 pod Łodzią gotowe. Ile mają kilometrów?

Wykonawca autostrady zakończył kolejny etap prac, dzięki czemu na zachodniej nitce drogi kierowcy będą mieli dwa nowe odcinki z trzema pasami ruchu. Pierwszy odcinek, między Wolą Rokszycką i Wolą Krzysztoporską, ma 4,4 km długości, natomiast drugi nieco ponad kilometr i położony jest na wysokości węzła Kamieńsk, na którym wdrożono już docelową organizację ruchu.

Trzy pasy, ale to wciąż plac budowy. Uwaga na ograniczenie prędkości

GDDKiA ostrzega jednak, że w sennie prawnym autostrada wciąż będzie placem budowy, dlatego na nowych odcinkach, mimo dostępności trzech pasów ruchu, wciąż będzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 100 km/h.

Na nitce wschodniej autostrady A1, w kierunku Łodzi, na razie sytuacja nie ulega zmianie. Jedynie w miejscach, gdzie ruch został przełożony na jezdnię zachodnią, ruszają prace związane z likwidacją tzw. separatorów ruchu i wprowadzeniem docelowego oznakowania poziomego. Powinny one zakończyć się do końca października, wówczas w obu kierunkach kierowcy będą mieli do dyspozycji po trzy pasy ruchu.

