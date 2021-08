Nowe drogi za 291 mld zł! Największy plan rozbudowy w historii

Otwarcie kolejnego odcinka drogi S61 Via Baltica

Morawiecki zaznaczył, że największy w historii Polski program budowy dróg na ponad 291 mld zł "tworzy spójną całość infrastrukturalną". Powstanie "Wiele brakujących odcinków, obwodnic i zjazdów, tworzących znakomite perspektywy rozwojowe". Premier dodał, że "jesteśmy bardzo wdzięczni" UE za pomoc finansową, ale program budowy dróg opiera się w ponad 80 proc. o środki krajowe, zapewnione przez system finansów publicznych państwa polskiego.

- Poprzez cały program budowy dróg tworzymy perspektywy dla polskich przedsiębiorców, bo to oni biorą udział w przetargach i to oni coraz częściej wygrywają przetargi. Uczą się budować coraz bardziej skomplikowane, zaawansowane konstrukcje inżynieryjne - powiedział premier.

Dodał, że obecny rząd nie zapomina o drogach powiatowych i gminnych, na które przeznaczane są coraz większe środki. Jak mówił, na drogi powiatowe i gminne rządy PO i PSL w ciągu ośmiu lat wydały około 5,5 mld zł. - My tylko w ciągu jednego roku 2019 przeznaczyliśmy około 6 mld zł - podkreślił szef rządu.

Zdjęcie Tak ma wyglądać ukończona sieć dróg szybkiego ruchu w Polsce (na czerwono brakujące fragmenty) /

- Autostrada A1 zostanie dokończona i to bardzo szybko. Autostrada A2 od Siedlec do granicy, autostrada A18, a prócz tego drogi, które praktycznie były wcześniej tylko namalowanymi fragmentami flamastrem na mapie, a nie było na nie finansowania. Dzisiaj to finansowanie jest - powiedział premier. - Także S61 od Ostrowi Mazowieckiej aż do granicy z Litwą, także S16, która będzie biegła przez Mazury, albo S11 z dawna oczekiwana. To droga, która dla Pomorza Środkowego z Koszalinem włącznie będzie drogą, która przyciągnie dodatkowe inwestycje - dodał.

Szef rząd podkreślił, że dobudowany zostanie trzeci pas drogi między Wrocławiem a Tarnowem, zwiększona zostanie też przepustowość autostrady pomiędzy Warszawą a Łodzią.

- Pokazujemy dzisiaj wielki program infrastrukturalny, który spowoduje, że Polska będzie jednym z najlepiej skomunikowanych krajów w Europie - powiedział w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że dla niego program infrastrukturalny jest kluczowy.

