Najtańsza oferta budowy drogi S19 jednak nie jest podejrzana?

Oferta tureckiej firmy Kolin Insaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.S została ponownie uznana za najkorzystniejszą w przetargu na projekt i budowę 12-km odcinka Bielsk Podlaski Zachód - Boćki przyszłej drogi S19 Via Carpatia - podała we wtorek GDDKiA w Białymstoku.

Turecka firma zaproponowała za to zadanie ponad 254,7 mln zł.

Ponowny wybór to efekt decyzji Krajowej Izby Odwoławczej, która na początku marca nakazała unieważnić wybór najkorzystniejszej oferty w tym przetargu i przeprowadzić Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad postępowanie, by sprawdzić, czy oferent nie zaproponował rażąco niskiej ceny.

"Zgodnie z decyzją KIO przeprowadziliśmy takie postępowanie, a wykonawca przedłożył wyjaśnienia, z których wynika, że cena zawarta w ofercie nie jest rażąco niska" - podał we wtorek białostocki oddział GDDKiA, który prowadzi ten przetarg.

GDDKiA zaznacza, że jeśli od ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty nie będą składane odwołania, do podpisania umowy z wykonawcą projektu i budowy odcinka Bielsk Podlaski Zachód - Boćki może dojść jeszcze w drugim kwartale 2021 r. Wówczas wykonawca byłby zobowiązany do uzyskania na ten odcinek S19 zezwolenia na realizację tej inwestycji (ZRID) na przełomie trzeciego i czwartego kwartału 2022 r., a budowa byłaby realizowana w latach 2022-2024.

GDDKiA przypomina, że odcinek Bielsk Podlaski Zachód (bez węzła drogowego) - Boćki (z węzłem drogowym) będzie dwujezdniową drogą ekspresową przyszłej trasy Via Carpatia. Droga ma być przystosowana do ciężkiego ruchu. Powstanie węzeł drogowy Boćki, planowane jest pięć wiaduktów, budowa sześciu przejść dla dużych zwierząt i sześć przepustów dla małych zwierząt i płazów.

