Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wybrała firmę, która zaprojektuje i zbuduje dodatkowy, trzeci pas na odcinku południowej obwodnicy Krakowa w ciągu autostrady A4 od węzła Kraków Południe do ulicy Kąpielowej. Koszt zadania to blisko 14,5 mln zł.

Zdjęcie /Damian Klamka /East News

Jak poinformowała we wtorek rzeczniczka krakowskiego oddziału GDDKiA Iwona Mikrut, w przetargu wskazano ofertę z najniższą ceną, którą złożyło Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe z Dębicy.



Zgodnie z deklaracją wykonawcy, termin realizacji zadania wyniesie 26 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji robót nie będą wliczane okresy zimowe (od 15 grudnia do 15 marca).



"Zanim jednak zostanie podpisana umowa, przez pięć najbliższych dni pozostali wykonawcy, którzy składali oferty w tym przetargu, mogą złożyć odwołanie od wyboru najkorzystniejszej oferty" - zaznaczyła Mikrut. W sumie oferty złożyły cztery firmy.



Zadaniem wykonawcy, który zostanie wyłoniony w przetargu, będzie zaprojektowanie i wykonanie dodatkowego, trzeciego pasa ruchu na jezdni prawej autostrady A4 (kierunek Katowice - Rzeszów) od węzła Kraków Południe do wiaduktu nad ul. Kąpielową. Za tym wiaduktem jezdnia w kierunku Rzeszowa ma już trzy pasy ruchu. Przebudować trzeba też łącznicę z węzła Kraków Południe od strony Zakopanego w kierunku Rzeszowa, wybudować ekrany akustyczne i drogę serwisową, która docelowo będzie drogą gminną (ul. Dzikiej Róży).



Odcinek, na którym zostanie dobudowany trzeci pas ruchu, stanowi fragment Południowej Autostradowej Obwodnicy Krakowa i prowadzi duży ruch samochodowy. Według pomiarów wykonywanych w ramach generalnego pomiaru ruchu, w roku 2015 przejeżdżało nim średnio ponad 53 tys. pojazdów na dobę. W godzinach szczytów komunikacyjnych, wyjazdów i powrotów weekendowych i wakacyjnych, liczba tych pojazdów znacząco wzrasta i tworzą się kilkukilometrowe zatory.