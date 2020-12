Jest wniosek w sprawie rozbudowy drogi S16

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie złożyła wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla budowy drogi ekspresowej S16 Borki Wielkie - Mrągowo. Roboty budowlane mają ruszyć w II połowie 2021 roku.

Zdjęcie /GDDKiA /

Jak poinformował PAP w środę rzecznik oddziału olsztyńskiego GDDKiA Karol Głębocki, odcinek S16 Borki Wielkie - Mrągowo, w systemie "Projektuj i buduj", realizuje firma PORR.



"Obecnie trwa etap projektowania, a rozpoczęcie robót budowlanych możliwe będzie w II połowie 2021 roku. Inwestycja jest kolejnym etapem rozbudowy drogi ekspresowej S16. Nowy odcinek będzie miał długość około 16 km, w tym około 13 km w ciągu S16 i około 3 km obwodnicy Mrągowa w ciągu drogi krajowej nr 59" - przypomniał Głębocki.



Trasa będzie przebiegać w okolicach miejscowości Borki Wielkie, Sorkwity, Nowe Bagienice, Bagienice, Marcinkowo, a następnie ominie Mrągowo od strony południowo-zachodniej. Droga na odcinku S16 będzie miała przekrój dwujezdniowy, po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Dostęp do drogi ekspresowej będzie możliwy jedynie poprzez dwa węzły drogowe - Sorkwity i Bagienice. Przewiduje się również budowę urządzeń ochrony środowiska, w tym trzech przejść dla dużych zwierząt, budowę zabezpieczeń akustycznych oraz posadzenie zieleni.



Szesnastka to główny szlak komunikacyjny Warmii i Mazur w układzie równoleżnikowym. Ma znaczenie międzynarodowe, krajowe i regionalne. Jest to główna regionalna droga ze wschodu na zachód, łącząca najważniejsze ośrodki regionalne (Ełk, Mrągowo, Olsztyn, Iława, Ostróda) z trasami układu południkowego. W przyszłości S16, wraz z układem dróg S5, S7, S10, S51 i S61 stworzy w północnej Polsce nowy korytarz transportowy na linii wschód - zachód.



Budowa nowej drogi skróci czas przejazdu między Olsztynem i Ełkiem oraz zwiększy bezpieczeństwo. Dzięki budowie obwodnicy z Mrągowa zostanie wyprowadzony ruch tranzytowy. Realizacja zadania zakończy się pod koniec 2023 roku.



Reklama

***

Samochód 20-lecia na 20-lecie Interii!

Zagłosuj i wygraj. CODZIENNIE CZEKA OD 20 000 zł do 40 000 zł!



Zapraszamy do udziału w 5. edycji plebiscytu MotoAs. Wyjątkowej, bo związanej z 20-leciem Interii. Z tej okazji przedstawiamy 20 modeli samochodów, które budzą emocje, zachwycają swoim wyglądem oraz osiągami. Imponujący rozwój technologii nierzadko wprawia w zdumienie, a legendarne modele wzbudzają sentyment. Bądź z nami! Oddaj głos i zdecyduj, który model jest prawdziwym MotoAsem!