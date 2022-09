Jest umowa na kolejne odcinki drogi S19. Będą miały 34 km

Spis treści: 01 S19 - Radzyń Podlaski - Kock

02 S19 - Kock - Lubartów

03 Sześć odcinków S19 w woj. lubelskim w realizacji

Tym samym w realizacji jest już cała, ok. 100-kilometrowa droga ekspresowa S19 między Lublinem a granicą woj. lubelskiego i mazowieckiego. Kierowcy korzystają już ze szlaku Via Carpatia na południe od Lublina. Na te drogi czekają kierowcy. Które odcinki zostaną oddane w tym roku?

Budowa szlaku Via Carpatia na tym fragmencie S19 została podzielona na sześć odcinków. W ramach inwestycji powstanie dwujezdniowa droga ekspresowa, która będzie miała po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Zbudowane zostaną także m.in. mosty, wiadukty, drogi do obsługi ruchu lokalnego, trzy pary Miejsc Obsługi Podróżnych oraz urządzenia chroniące środowisko.

Reklama

Do tej pory wybrano wykonawców czterech odcinków w woj. lubelskim:

granica woj. mazowieckiego i lubelskiego - Międzyrzec Podlaski,

Międzyrzec Podlaski - Radzyń Podlaski,

obwodnica Kocka i Woli Skromowskiej (druga jezdnia),

Lubartów - Lublin.

Teraz GDDKiA podpisała umowy na realizację dwóch ostatnich fragmentów drogi: Radzyń Podlaski - Kock oraz Kock - Lubartów. Wartość pierwszej z nich to ok. 626,5 mln. Umowa na budowę drugiego opiewa na ok. 390 mln zł. Łącznie wartość sześciu kontraktów, o długości w sumie ok. 100 km, to ok. 2,9 mld zł.

Zadaniem wykonawców jest zaprojektowanie każdego z odcinków, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), a następnie wybudowanie trasy i uzyskanie pozwoleń na użytkowanie. Plan zakłada, że kierowcy będą mogli skorzystać z całej drogi w 2026 roku.

S19 - Radzyń Podlaski - Kock

Odcinek o długości ponad 18 km zrealizuje firma Polaqua. Dwujezdniowa trasa ekspresowa powstanie w istniejącym korytarzu drogi krajowej nr 19. Wybudowane zostanie m.in. dwujezdniowe obejście Radzynia Podlaskiego, zaplanowano także dwa węzły drogowe: Radzyń Podlaski Południe na skrzyżowaniu z DK63 oraz Borki na skrzyżowaniu z droga powiatową. Planowane są też dwa Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP Sitno oraz MOP Paszki), dwa mosty oraz siedem wiaduktów, przejścia dla dużych i małych zwierząt oraz drogi dojazdowe i lokalne.

S19 - Kock - Lubartów

Odcinek o długości ok. 15,8 km, między końcem obwodnicy Kocka i Woli Skromowskiej a węzłem Lubartów Północ, zrealizuje konsorcjum firm Rubau Polska (lider) i Poltores (partner). Przebiegać on będzie w ok. 70 proc. nowym śladem, głównie terenami rolnymi. Na początkowym fragmencie (ok. 3 km) pobiegnie istniejącym korytarzem DK19. Na wysokości jeziora Kunów powstanie węzeł Firlej. Następnie trasa od wschodniej strony ominie miasto i jezioro Firlej, a także okoliczne lasy. Na pozostałym obszarze droga pobiegnie równolegle do istniejącej DK19. Przed Lubartowem zaplanowano dwa Miejsca Obsługi Podróżnych - MOP Mieczysławka oraz MOP Wola Lisowska.

W ramach zadania powstaną także m.in. drogi obsługujące przyległe tereny, wiadukty, kładki, przejścia dla małych, średnich oraz dużych zwierząt, ekrany akustyczne oraz ogrodzenie drogi.

Sześć odcinków S19 w woj. lubelskim w realizacji

gr. woj. lubelskiego i mazowieckiego - Międzyrzec Podlaski (ok. 13,7 km), podpisana umowa na realizację,

Międzyrzec Podlaski - Radzyń Podlaski (ok. 22,3 km), podpisana umowa na realizację,

Radzyń Podlaski - Kock (ok. 18,1 km), podpisana umowa na realizację,

obwodnica Kocka i Woli Skromowskiej (dobudowa drugiej jezdni - ok. 7,8 km), podpisana umowę na realizację,

Kock - Lubartów (ok. 15,8 km), podpisana umowa na realizację,

Lubartów - Lublin (ok. 23 km), podpisana umowa na realizację, trwa opracowywanie projektu budowlanego i materiałów do ZRID.

***