Jest termin zakończenia budowy tunelu na Zakopiance

Po wizytacji budowy tunelu w ciągi DK 7, czyli popularnej Zakopianki, minister infrastruktury Andrzej Adamczyk zapewnił, że jest szansa na ukończenie budowy na koniec bieżącego roku.

Zdjęcie /Jan Graczyński /East News

"Dyrektor budowy zapewnił mnie, że będą robili wszystko, aby Polacy mogli przejechać tym tunelem na Sylwestra do Zakopanego, a szczególnie mam nadzieję, że na konkurs skoków narciarskich w przyszłym roku, kiedy już pandemia ustąpi, (...) kibice będą mogli przyjechać do Zakopanego, stanąć na trybunach, dopingować wszystkich skoczków szczególnie polskich" - mówił minister Adamczyk.



"Siarczyste mrozy ani koronawirus nie zatrzymały budowy Zakopianki. Polskie tunele, mimo zimy, mimo pandemii, są budowane, są w trakcie realizacji" - mówił podczas konferencji prasowej zorganizowanej po wizytacji budowy tunelu minister Andrzej Adamczyk.



Dodał, że widać bardzo duże postępy na budowach zarówno tego tunelu, jak i tunelu w ciągu drogi ekspresowej S3 na południu Polski przy granicy państwa z Czechami, a także przy drążenie tunelu kolejowego w Łodzi. Przypomniał, że niebawem rozpocznie się drążenie tunelu pod Świną w Świnoujściu, a w przygotowaniu jest budowa tunelu w ciągu drogi ekspresowej Via Carpatia na południe od Rzeszowa.



"Z taką precyzją i z takim zaangażowaniem budowany też jest tunel w ciągu południowej obwodnicy Warszawy" - mówił minister.



Adamczyk przekonywał, że budowy w Polsce nie zostały zatrzymane mimo pandemii.



"Musimy zachować wysoki poziom zatrudnienia i wzmocnić implant gospodarczy, wzmocnić produkcję budowlaną, produkcję zakładów przemysłowych pracujących na rzecz budownictwa" - mówił Adamczyk.



Pełniący obowiązki Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Tomasz Żuchowski powiedział podczas konferencji, że tunel w ciągu nowej Zakopianki "to miejsce kluczowe".



"Prace tutaj trwają i mobilizujemy się wspólnie z zarządem firmy Astaldi we Włoszech, aby inwestycje realizowane w Polsce mogły być jak najszybciej ukończone. (...) Chcemy ukończyć ten tunel do końca roku" - mówił i przekonywał, że na ten moment wszystkie prace odbywają się zgodnie z planem.



Dyrektor Krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Tomasz Pałasiński powiedział, że realizacja tunelu w ciągu nowej Zakopianki pod Małym Luboniem wkroczyła w etap wykańczania i montażu urządzeń, wykonywania płyty podjezdniowej i nawierzchni.



"Jest to proces bardzo czasochłonny, bardzo pracochłonny. Liczymy na to, żeby wykonawca jeszcze bardziej zwiększył mobilizację tak, aby w tym roku maksymalnie wykorzystać czas na wykończenie tunelu" - mówił o podkreślił, że najważniejsza przy tej inwestycji jest sprawa bezpieczeństwa, dlatego zostało tu przewidziane bardzo dużo systemów bezpieczeństwa.



Dyrektor kontraktu z firmy Astaldi Maurizio Roganti potwierdził mobilizację pracowników i dodał, że celem jest "ukończenie robot i pozwolić na ruch w tunelu na koniec tego roku".(