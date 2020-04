Jest kolejna umowa na budowę autostrady A2

​Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) podpisała drugą z trzech umów na projekt i budowę autostrady A2 pomiędzy Mińskiem Mazowieckim a Siedlcami - poinformowała we wtorek w komunikacie GDDKiA.

Zdjęcie (fot. ilustracyjne) /Łukasz Jóźwiak /Reporter

Zawarta właśnie umowa dotyczy zaprojektowania odcinka A2 pomiędzy węzłami Gręzów (zlokalizowanym w gminie Grębków) i Siedlce Zachód (Swoboda) w gminie Siedlce.

Reklama

Jak zapewnia GDDKiA ten odcinek autostrady zostanie oddany do użytku kierowcom jesienią 2023 roku.



Wykonawcą inwestycji jest firma Polaqua, a wartość umowy to około 559,2 mln zł.



"Kolejny odcinek autostrady A2 wchodzi w fazę realizacji. To dobra wiadomość dla mieszkańców Siedlec, to dobra wiadomość dla wszystkich tych, którzy poruszają się po Polsce w osi wschód-zachód" - powiedział cytowany w komunikacie minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.



"W bieżącym Programie Budowy Dróg Krajowych zbudujemy autostradę A2 do Białej Podlaskiej. Inwestycje publiczne, inwestycje w infrastrukturę są kołem zamachowym gospodarki, dlatego jesteśmy zdeterminowani, aby prowadzić je sprawnie i zgodnie z harmonogramami" - dodał minister.

Zdjęcie / GDDKiA



Jak informuje GDDKiA zadaniem wykonawcy będzie przygotowanie projektu budowlanego, uzyskanie niezbędnych decyzji, a następnie budowa po nowym śladzie ok. 12,5 km autostrady A2 o przekroju dwujezdniowym z dwoma pasami ruchu i rezerwą pod budowę w przyszłości trzeciego pasa ruchu.



W ramach zawartej umowy wybudowane zostaną węzły Gręzów i Siedlce Zachód (Swoboda). Ponadto powstaną drogi równoległe do obsługi przyległego terenu, urządzenia ochrony środowiska (jak ekrany akustyczne) i bezpieczeństwa ruchu drogowego (np. bariery energochłonne).



GDDKiA przypomina, że na wschód od Warszawy w realizacji znajdują się już dwa odcinki autostrady A2 o łącznej długości 14,8 km: od węzła Lubelska do węzła Konik oraz od węzła Konik do obwodnicy Mińska Mazowieckiego. Koszt realizacji obu odcinków to 764,3 mln zł. Planowany termin udostępnienia drogi kierowcom to trzeci kwartał 2020 r.(PAP)