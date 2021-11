Jest decyzja środowiskowa dla kolejnego odcinka S8

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach to bardzo ważny krok w realizacji inwestycji. Jej wydanie poprzedzone było szczegółową analizą różnych wariantów trasy z uwzględnieniem aspektów technicznych, środowiskowych, społecznych i ekonomicznych.

Na etapie prac dokumentacyjnych zrealizowano spotkania informacyjne, natomiast przed wydaniem decyzji środowiskowej Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu przeprowadziła konsultacje społeczne.

Dwujezdniowa droga ekspresowa

Zaplanowana na tym odcinku inwestycja przewiduje budowę dwujezdniowej drogi ekspresowej z dwoma pasami ruchu w obu kierunkach i pasami awaryjnymi. Trasa o długości ok. 17 km zostanie poprowadzona nowym śladem i przebiegać będzie przez tereny gmin Ząbkowice Śląskie, Niemcza i Łagiewniki. Droga ekspresowa S8 poprowadzona zostanie po zachodniej stronie DK8 i tylko w niewielkim stopniu będzie wykorzystywać jej przebieg (przeważnie w miejscach, w których będzie ją przecinać).



W ramach zadania zaplanowano budowę dwóch węzłów drogowych:

Ząbkowice Śląskie Północ (dawny węzeł Bobolice), który połączy S8 z obecną DK8 oraz drogą powiatową nr 3165D,

Niemcza, który połączy S8 z obecną DK8.

Za węzłem Niemcza powstanie Miejsce Obsługi Podróżnych - MOP Kietlin.

Zdjęcie Droga powstanie w nowym śladzie / GDDKiA

Ponadto, na odcinku S8 pomiędzy Ząbkowicami Śląskimi a Łagiewnikami, wybudowanych zostanie dwadzieścia mostów pełniących również funkcję przejść dla zwierząt, dwie estakady, dziewięć wiaduktów oraz siedem przepustów.

80 km trasy S8

Droga ekspresowa S8 od Wrocławia do Kłodzka będzie liczyła ok. 80 km. Realizacja trasy została podzielona na trzy odcinki:

Kłodzko - Ząbkowice Śląskie (w jego skład wchodzą pododcinki Kłodzko - Bardo i Bardo - Ząbkowice Śląskie),

Ząbkowice Śląskie - Łagiewniki,

Łagiewniki - Wrocław (Magnice).

Podział inwestycji na krótsze odcinki umożliwi ich sprawniejsze przygotowanie, wybór wykonawców, a następnie skuteczną realizację. Krótsze odcinki zapewniają również większą konkurencyjność na etapie przetargu.

Przypomnijmy, że 30 sierpnia wydano decyzję środowiskową dla S8 między Łagiewnikami a Wrocławiem, a 14 października br. - dla odcinka od Barda do Ząbkowic Śląskich.



Realizacja drogi ekspresowej S8 od Wrocławia do Barda planowana jest w systemie Projektuj i buduj w latach 2023-2027. Natomiast kontynuacja prac projektowych dla pododcinka Bardo - Kłodzko, będzie możliwa po analizie połączenia tego odcinka z planowaną obwodnicą Złotego Stoku w ciągu drogi krajowej nr 46.

Droga nr 8 najdłuższą drogą krajową

Droga krajowa nr 8 o długości ok. 850 km biegnie od granicy z Czechami w Kudowie Zdroju do granicy z Litwą w Budzisku. To najdłuższa droga krajowa w Polsce. Od Wrocławia do Białegostoku na długości ponad 500 km jest drogą o parametrach drogi ekspresowej, z dwoma jezdniami po dwa pasy ruchu w każdą stronę. S8 na Dolnym Śląsku liczy ponad 59 km i prowadzi od Wrocławia do Sycowa, a także stanowi element Autostradowej Obwodnicy Wrocławia, łącząc okolice Magnic z węzłem Wrocław Południe. Po wybudowaniu odcinka od Wrocławia do Kłodzka wydłuży się o kolejnych 80 km.

