Jak przebudować Zakopiankę pod Krakowem?

​Od poniedziałku trwają elektroniczne konsultacje społeczne, dotyczące rozbudowy odcinka drogi krajowej nr 7, czyli Zakopianki, na odcinku od granicy Krakowa do Libertowa. Dotyczą one budowy dwupoziomowego węzła oraz bezkolizyjnego przejścia dla pieszych w Libertowie.

Zdjęcie Zakopianka pod Krakowem to droga o dużym natężeniu ruchu /Tadeusz Koniarz /Reporter

Jak poinformowała w poniedziałek rzeczniczka krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) Iwona Mikrut, konsultacje potrwają do 21 czerwca.

Dotyczą one wariantu czwartego, społecznego rozbudowy DK7 na odcinku o długości ok. 1 kilometra, która zakłada budowę dwupoziomowego węzła oraz bezkolizyjnego przejścia dla pieszych w Libertowie. Wariant ten powstał na bazie sugestii mieszkańców przedstawionych w trakcie konsultacji, które odbyły się w październiku ub.r.



W ramach wariantu czwartego zamiast istniejącego skrzyżowania z sygnalizacją świetlną, przewiduje się budowę skrzyżowania ze skrętami w prawo oraz łączników z układem drogowym po stronie zachodniej i wschodniej, czyli dodatkowych dróg równoległych do DK7.



Trasa tego wariantu przebiega w istniejącym korytarzu drogi krajowej nr 7 od granicy miasta Krakowa w kierunku Myślenic, w rejonie tzw. góry Libertowskiej. Projektowana trasa będzie dwujezdniowa o dwóch pasach ruchu oraz z dodatkowymi pasami na wlotach skrzyżowania do skrętów w prawo.



W wariancie czwartym zlokalizowano dwie kładki dla pieszych. Połączono je obustronnie z ciągami pieszymi. Po obu stronach drogi zaprojektowano także zatoki autobusowe.



GDDKiA zarządziła, że konsultacje prowadzone będą wyłącznie drogą elektroniczną, z uwagi na epidemię koronawirusa. Wszystkie materiały dotyczące planowanej inwestycji dostępne są już na stronach internetowych, włącznie z ankietami dla mieszkańców.



W czwartek 18 czerwca dyżur telefoniczny pełnić będą wykonawcy dokumentacji projektowej.



Według rzeczniczki, następnym etapem prac dokumentacyjnych będzie złożenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DUŚ), która m.in. pozwoli na określenie wpływu planowanej inwestycji na środowisko. Przewidywany termin uzyskania tej decyzji to listopad 2020 r.