"Gierkówka" przechodzi do historii! Otwarcie nowego odcinka A1

"W piątek 13 sierpnia do historii przechodzi legendarna +gierkówka+. Kierowcom zostanie przekazany ostatni już odcinek betonowej jezdni wschodniej na budowanej autostradzie A1 między Piotrkowem Trybunalskim i Kamieńskiem. Dzięki temu cały budowany odcinek autostrady A1 i to zarówno w woj. łódzkim, jaki śląskim, o łącznej długości 81 km, będzie można pokonać nową, wygodną betonową jezdnią, co oznacza nie tylko poprawę komfortu jazdy, ale także bezpieczeństwa" - poinformował PAP w czwartek rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Maciej Zalewski.

Jak dodał, stara jezdnia dawnej "gierkówki" (to potoczna nazwa drogi szybkiego ruchu łączącej Warszawę z Katowicami, zbudowanej w latach 70. XX w.) zostanie niezwłocznie rozebrana i rozpoczną się w tym miejscu prace związane z budową nowej.

Dla kierowców zostanie udostępniony odcinek betonowej jezdni o długości 6,7 km między miejscowościami Wygoda i Parzniewice. Przekazanie nastąpi ok. godz. 14. i w tym czasie należy się liczyć z chwilowymi utrudnieniami w ruchu. Zgodnie z deklaracjami wykonawcy, nową jezdnię przekazano w całości przed końcem wakacji.

"W pierwszej fazie po oddaniu kolejnego odcinka będzie tam obowiązywał układ ruchu 1+1, czyli po jednym pasie w każdym kierunku. Niebawem zostanie jednak wprowadzona nowa organizacja ruchu w układzie 2+2, co oznacza, że dla każdego kierunku wyznaczone będą po dwa pasy ruchu. Apelujemy do kierowców o rozwagę i cierpliwość. Przypominamy, że istnieje możliwość ominięcia tego odcinka drogą krajową nr 91" - podkreślił Zalewski.

