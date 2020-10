GDDKiA unieważnia przetargi na obwodnice Szczytna oraz Olsztyna i Dywit

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie unieważniła postępowania przetargowe na wykonanie dokumentacji dla obwodnic Szczytna oraz Olsztyna i Dywit. Powodami są wykluczenia firm albo oferta przewyższająca przewidziany na inwestycje budżet - podała GDDKiA.

Jak poinformował we wtorek rzecznik GDDKiA w Olsztynie Karol Głębocki, unieważnienie dotyczy postępowań przetargowych na wykonanie dokumentacji obwodnic Szczytna w ciągu dróg krajowych nr 53, 57 i 58 oraz północnej obwodnicy Olsztyna i obwodnicy Dywit w ciągu drogi krajowej nr 51.



W przypadku obwodnicy Szczytna powodem unieważnienia jest wykluczenie z postępowania jedynego wykonawcy, który złożył ofertę. Wykonaniem zadania zainteresowana była firma Mosty Katowice, która zaoferowała wykonanie dokumentacji za 5 mln 70 tys. zł. Wykonawca został wykluczony, ponieważ - jak podała GDDKiA - firma przedstawiła informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, a mogące mieć istotny wpływ na podejmowane decyzje.



Jeśli chodzi o obwodnicę Olsztyna i Dywit, to zainteresowane wykonaniem tego zadania były dwie firmy. Niższą cenę, bo 4 mln 710 tys. 900 zł zaoferowała firma Mosty Katowice, a wyższą - 11 mln 562 tys. zł firma Transprojekt Gdański.



Z postępowania przetargowego drogowcy wykluczyli firmę Mosty Katowice. W ocenie GDDKiA firma, podobnie jak w przypadku przetargu na dokumentację Szczytna, przedstawiła informacje wprowadzające w błąd. Cena oferty najkorzystniejszej, jaka pozostała po wykluczeniu jednego wykonawcy, wyniosła 11 mln 562 tys. zł i przewyższyła kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie inwestycji. Wykonawcy mogą w terminie do 6 listopada odwołać się od tej decyzji do Krajowej Izby Odwoławczej - wyjaśnił Głębocki.



Obwodnice Szczytna oraz Olsztyna i Dywit to zadania w województwie warmińsko-mazurskim realizowane w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. W ramach tego Programu przygotowywane są jeszcze obwodnice Gąsek, Pisza oraz Smolajn. W ramach Programu powstanie w całym kraju w sumie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 820 km.